Enrico Papi, in un'intervista rilascia al Corriere della Sera, lancia una stoccata ad Affari Tuoi di Stefano De Martino ed elogia Sarabanda

Il successo di Affari Tuoi e della conduzione di Stefano De Martino ha sollevato pareri contrastanti. Se gran parte del pubblico italiano difende il programma e, soprattutto, il suo conduttore, c’è chi critica invece critica il format e il fatto che sia affidato semplicemente alla ‘fortuna’. Anche alcuni colleghi hanno lanciato a Stefano e ad Affari Tuoi delle vere e proprie stoccate. Dopo le parole di Gerry Scotti, è stato Enrico Papi – recentemente tornato alla guida di Sarabanda su Canale 5 – a lanciare un dardo a Stefano.

Sarabanda chiude nonostante boom di ascolti: perché Mediaset dice stop a Papi?/ Chi è sostituisce lo show

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Papi ha esordito parlando del ritorno del suo storico programma musicale, ammettendo che il suo successo è dovuto proprio al fatto che si tratta di uno show rassicurante e familiare, che porta il pubblico a casa ad interagire e a divertirsi cercando di indovinare i vari brani proposti. Papi si è poi espresso sui concorrenti dello show, ed è a quel punto che è partita la frecciatina.

Ascolti Tv 30 luglio 2025, Canale 5 domina: Temptation Island e La Ruota della Fortuna da record/ I dati

Enrico Papi lancia una frecciatina ad Affari Tuoi di Stefano De Martino, poi parla della rivalità con Reazione a Catena

“I concorrenti? Non è gente qualsiasi, ma super preparata, come quelli dei quiz vecchio stile di Mike Bongiorno. Non sono partecipanti che vengono a giocare con la fortuna ma con un bagaglio di nozioni”, ha tuonato Papi, facendo un riferimento che a tanti è parso chiaro ad Affari Tuoi, visto il funzionamento del gioco. Tanto che il conduttore ha anche aggiunto: “L’idea della lotteria e dell’azzardo non mi è mai piaciuta”.

Anticipazioni Sarabanda Celebrity, oggi 6 luglio 2025, Italia 1/ Anna Tatangelo e Mauro Repetto ospiti

Il conduttore di Canale 5 ha infine parlato di Reazione a Catena, il quiz show condotto da Pino Insegno su Rai 1 nella stessa fascia di Sarabanda. In merito, ha dichiarato: “Siamo rivali nella stessa fascia oraria, ma non nella vita. Ci siamo incrociati poche volte. Quel format l’ho visto anni fa in America e l’ho importato io. Lo sceglierei, se non andasse in onda proprio quando c’è Sarabanda”, ha concluso.