Enrico Papi: “Big Show? Le star saranno persone comuni”/ “Scintilla e la D’Avena…”

Enrico Papi è pronto per il grande debutto del suo nuovo programma Big Show, in onda questa sera subito dopo Striscia La Notizia su Canale 5. Saranno cinque puntate in cui il noto conduttore, tornato recentemente in casa Mediaset con Scherzi a Parte, cercherà di fare diventare famosi per una notte delle persone comuni. Parlando stamane con i microfoni di Mattino5, ha spiegato: “Questa sera per me è un altro debutto televisivo perchè sarà un programma abbastanza complicato: proverò se ci riesco a rendere vip e star di un grande programma televisivo, ma a loro insaputa, delle persone comuni, quindi cercheremo attraverso degli stratagemmi con la complicità di amici, parenti, fidanzati e figli, di portare sul palco del Big Show queste persone che improvvisamente si troveranno al centro del palcoscenico e dovranno esibirsi”

Quindi Enrico Papi ha voluto precisare: “Non sono professionisti che hanno la volontà, la voglia e la possibilità di diventare famosi, ma sono persone che invece vogliono trascorrere una serata che meritano, la serata più bella della loro vita. Hanno tutti quanti storie fantastiche – ha proseguito – e se seguirai il programma vedrai storie fantastiche e tutte queste persone meritano di stare al centro di un grande show televisivo”.

ENRICO PAPI E IL BIG SHOW: “DURANTE LE PROVE E’ SUCCESSO DI TUTTO…”

Federica Panicucci ha quindi chiesto da chi sarà affiancato, ed Enrico Papi ha spiegato: “Avrò un comico folle che è Scintilla che mi fa davvero sorridere, lui è un po’ il guastatore, mi deve dare una mano per fare le sorprese e succede di tutto, almeno in prova è successo di tutto. Poi avrò un’inviata speciale. ad esempio tu hai qualche segreto che non hai mai detto a nessuno, tu puoi chiamare noi, se non ho il coraggio di dire delle cose io cosa faccio? Prendo Cristina D’Avena e la mando in questa località dove si troverà ad esempio questo tuo amico, lei prenderà il camion con il trabattello, raggiungerà la finestra della persona a cui è destinato al messaggio e si aprirà la finestra…”. Ma a quel punto Federica Panicucci l’ha interrotto per evitare di anticipare troppo: “Basta non dire nient’altro questa sera il primo dei cinque appuntamento di big show”.

