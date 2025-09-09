Enrico Papi può contare da più di venticinque anni sull’amore e la fiducia della moglie Raffaella Schifino dalla quale ha avuto due figli

Stasera su Italia1 il pubblico potrà tornare a giocare con la musica o come ama chiamarla Enrico Papi la moooseca. Infatti andrà in onda Sarabanda – Il torneo dei campioni con cinque concorrenti pronti a darsi battaglia a suon di canzoni e brani da indovinare. In palio ci sono 100mila euro e soprattutto Marco Briano proverà ad arricchire la sua vincita.

Anticipazioni e diretta Sarabanda - Il Torneo Dei Campioni/ Enrico Papi mette in palio il super montepremi

Felice di quest’opportunità sarà senza dubbio il conduttore a cui manca il suo programma che è andato in onda per tutta l’estate prima del Tg di Canale5 con degli ascolti altalenanti. Supportato sempre nelle sue scelte dalla moglie Raffaella Schifino con la quale ha costruito una famiglia che più volte ha definito un po’ pazza.

Sarabanda chiude, Enrico Papi: "E' stato un grande successo"/ Ma sul web esplode la polemica: "Era un flop"

Enrico Papi sulla moglie Raffaella Schifino svela: “Ci sono stati momenti delicati”

In una vecchia intervista al magazine Chi Enrico Papi parlando della moglie Raffaella Schifino ha detto che “ci sono stati momenti delicati”, ma alla fine si rendono conto che in gioco ci sono degli affetti e dei sentimenti e una vita vissuta insieme che li riporta nella stessa direzione, ovvero dentro il loro mondo.

Circa un anno fa il conduttore di Sarabanda aveva spiazzato tutti quanti dichiarandosi fluido. In parole povere non esclude la possibilità un giorno di innamorarsi di un uomo e non ci trova niente di male. Da più di venticinque anni sta insieme a sua moglie con la quale ha avuto due figli ovvero Rebecca e Iacopo.

Sarabanda, la gaffe di Mediaset: pubblicato un grosso spoiler/ C'entra il concorrente "Scacco matto"