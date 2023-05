Enrico Papi ‘cita’ Totti all’Isola: “Sembro un Capitano”/ Ilary Blasi spiazza: “Infatti subivo il fascino…”

Enrico Papi gela Ilary Blasi ‘citando’ Francesco Totti in diretta all’Isola dei Famosi: la reazione della conduttrice

Piccola gaffe di Enrico Papi in diretta all’Isola dei Famosi 2023. La diretta del 29 maggio si apre con i consueti saluti di Ilary Blasi ai suoi due opinionisti, segue poi il commento della conduttrice all’abito blu doppio petto di Papi: “Ha qualcosa da dichiarare Enrico? Tu che sei vestito da ufficiale della marina…”

È a questo punto che Enrico si lascia andare ad un commento che finisce per essere una gaffe, come lui stesso fa notare: “Sembro un capitano… oh, capitano non lo devo dire! Scusate, scusa Ilary!” L’allusione di Enrico, – forse voluta per stuzzicare Ilary, forse no – è ovviamente a Francesco Totti, ex Capitano della Roma nonché ex marito di Ilary Blasi. L’iniziale gelo viene subito riscaldato dall’applauso del pubblico e dal commento ironico della stessa conduttrice, che riesce con classe ad uscire dall’impasse: “Subivo un po’ il fascino infatti, c’era qualcosa, vedi…”

