Enrico Papi, duro sfogo social: “Avete rotto i cog*ioni”/ “Partono le denunce…”

Enrico Papi dice basta alle fake news e si lascia andare ad un durissimo sfogo sui social. Il conduttore che, dal 17 aprile affiancherà Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, su Twitter, ha pubblicato una dichiarazione durissima, a quanto pare, dopo aver letto un titolo sul suo conto. In particolare, secondo quanto riporta Biccy, a scatenare la rabbia del conduttore sarebbe stato il titolo “Addio a Papi. Non c’è più nulla da fare per lui” che lascerebbe pensare ad una notizia tragica. Non è la prima volta, tuttavia, che sul web circolano titoli del genere.

Già lo scorso dicembre, Papi era stato protagonista di articoli dai titoli simili. Fake news a cui oggi il conduttore dice basta. Stanco di leggere notizie del genere, il conduttore si è lasciato andare ad uno sfogo social.

Non usa giri di parole Enrico Papi e con un tweet non solo dice basta alle fake news, ma annuncia anche provvedimenti legali qualora dovessero continuare. “Avete rotto i cog***i! Non avete altro da scrivere?! Scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce“, scrive il conduttore.

Uno sfogo con cui diversi utenti si sono detti d’accordo dopo aver ammesso di aver letto in rete titoli fuorvianti sul conduttore che è concentrato sul proprio lavoro e sta per tuffarsi in una nuova avventura.

AVETE ROTTO I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie) — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) March 30, 2023

