Enrico Papi/ “Fui fatto fuori da Mediaset, colleghi potenti…”

Enrico Papi e la nuova edizione di Scherzi a Parte

Enrico Papi è pronto al debutto con la nuova edizione di Scherzi a Parte, lo storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili. Alla vigilia della prima puntata il conduttore si è raccontato dalle pagine di TgCom rivelando: “sono emozionato di tornare a Mediaset dopo qualche anno ma allo stesso tempo consapevole di sentirmi professionalmente più maturo dopo l’esperienza a Tv8, lo devo dire per correttezza, e carico di energia”. Il conduttore si è poi soffermato sulla nuova edizione del programma: “scherzi a parte è un programma cult di Canale 5 cui ho voluto dare una sorta di imprinting, ma senza snaturarlo dalla sua forma originale, aggiungendo elementi di novità come gli scherzi che si consumano live, con la complicità degli ospiti in studio che da vittime di candid camera si trasformano in carnefici. Quindi, occhio: quest’anno nessuno sconto, ma solo sana allegria”.

Non solo conduttore, Enrico Papi è anche tra gli autori del programma e ci ha messo lo zampino anche nella realizzazione di alcuni scherzi. “Sono sempre stato un fruitore della televisione e ho sempre amato moltissimo questo format, mi sono chiesto cosa si poteva fare per aggiornarlo, confesso che l’idea delle candid in diretta era un pallino che avevo anche da spettatore” – ha rivelato il conduttore anticipando – “vedremo se ci riusciranno: andremo con il nostro furgoncino nel luogo indicato e quindi, con la complicità di amici e ospiti, tenteremo di ‘circuire’ la preda e portala in studio alla fine”.

Enrico Papi dopo Guess My Age torna a Mediaset: la polemica

Per Enrico Papi è arrivato il momento di tornare a Mediaset dopo la conduzione di diverse edizioni di “Guess my age” su Tv8. Il conduttore è prontissimo per una la nuova edizione di “Scherzi a parte” che per l’occasione è stato leggermente rivoluzionato pur non cambiando il format originale. Al momento sono sei le puntate previste con il conduttore che a Tgcom ha anticipato: “nel corso dei vari appuntamenti, potro’ contare su diversi ospiti, complici del programma nella realizzazione di alcune candid”. Non solo, il conduttore sarà un jolly in studio visto che giocherà e interagirà con tutte le vittime degli scherzi assicurando: “ovviamente partecipo attivamente ad ognuno, ci mancherebbe e quest’anno nessuno sconto, ma solo sana allegria”.

Il suo ritorno a Mediaset è stato annunciato mesi fa non senza polemiche per via delle dichiarazioni rilasciate dal conduttore al settimanale Chi: “i colleghi potenti, quando possono, non rinunciano mai alle scorrettezze. Ma le dirò: non porto rancore. Tornassi indietro mi batterei fino all’ultimo per non assecondare le dimissioni”.



