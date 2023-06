Enrico Papi, il regista dell’Isola dei Famosi lo riprende/ Il video è virale

Enrico Papi fa infuriare il regista dell’Isola dei Famosi: che succede?

Sin dall’esordio dell’Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi è stato spesso bacchettato da Ilary Blasi per le sue intromissioni. Il gossip ha addirittura parlato di un tentativo di Papi di spodestare la conduttrice, nonostante i diretti interessati abbiano smentito tutto.

Adesso, però, l’opinionista ha fatto perdere le staffe anche a Roberto Cenci regista dell’Isola dei Famosi che lo ha rimproverato in diretta. Mentre il regista era intento a fare delle riprese dello studio, Enrico Papi si è alzato per fare una camminata. A quel punto Cenci, con voce infastidita, ha tuonato un secco: “Siediti!“. Il video del rimprovero al conduttore di Sarabanda è diventato virale strappando qualche sorriso agli utenti.

La pienezza di Roby Cenci lui sta sfidando la persona sbagliata#isolapic.twitter.com/UW2qcZZLjt — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) June 5, 2023

Karina Cascella contro Enrico Papi: “All’Isola non c’entra nulla”

Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, ha detto la sua su Enrico Papi opinionista all’Isola dei Famosi 2023. Secondo il volto televisivo, il conduttore non ha i giusti requisiti per il ruolo che gli è stato affidato e commenta duramente su Nuovo Tv.

“I salotti Tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie. Enrico Papi a L’Isola dei Famosi non c’entra gli obiettivi quando prende parola, a differenza invece di Vladimir Luxuria” ha affermato Karina Cascella. L’ex opinionista ha anche commentato alla possibile sostituzione al GF Vip di Sonia Bruganelli con Pupo: “Stiamo scherzando? L’opinionista è la spalla del padrone di casa, deve tirare fuori quello che il conduttore non può dire. Quando in una puntata ci sono momenti piatti tocca proprio agli opinionisti innescare discussioni”.

