Enrico Papi: “Mia moglie Raffaella? Dopo 25 anni la passione cambia/ “Nei matrimoni, dopo un po’ si diventa…”

Enrico Papi e i 25 anni di matrimonio con la moglie Raffaella

Enrico Papi e la moglie Raffaella festeggiano 25 anni di matrimonio. Un traguardo importante per la coppia che ha dovuto superare anche momenti difficili come ha raccontato il conduttore in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. “Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità: o si tenta di risolvere il risolvibile aggiustando tutto oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno”, ha detto il conduttore che, nei momenti di crisi, insieme alla moglie, è riuscito a risolvere tutto. “Merito nostro, ma soprattutto, di mia moglie che è sempre stata paziente e comprensiva”, ha ammesso.

In venticinque anni, tante cose sono cambiate. La vita professionale di Papi ha subito varie fasi, sono arrivati due figli e anche la passione è cambiata. A tal proposito, il conduttore si è lasciato andare ad una confessione.

Enrico Papi e la passione con la moglie Raffaella

Dopo 25 anni, Enrico Papi, ammette che il rapporto di coppia cambia così come la passione che non è più quella che c’era all’inizio della relazione. “Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po’, nei matrimoni, si diventa come dei parenti”, dice nell’intervista rilasciata a Chi. Dopo tanti anni, Raffaella, del marito Enrico, non sopporta “la libertà. Sono attratto dal bello e si indispettisce se mi scappa un commento”.

E sulla fedeltà in una coppia: “La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire”, dice ammettendo che perdonerebbe un tradimento – “Il tradimento è sopravvalutato. Poi, chiaramente, tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Quando vedo i profili di coppia su Instagram o whatsapp tremo“, ammette. Infine, tornando alla moglie Raffaella, conclude così: “Lei è una donna troppo intelligente e sa dare le giuste priorità. Lei è pratica e risolutiva. In alcuni momenti siamo complici, in altri amanti, in altri ancora marito e moglie, in altri amici perfetti”.

