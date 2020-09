Enrico Papi, morta mamma Luciana/ A pochi giorni dal suo 81esimo, il doloroso addio

Brutto lutto per Enrico Papi che proprio qualche giorno fa postava la foto con mamma Luciana in occasione del suo compleanno, ma che oggi è tornato a pubblicare su Instagram una foto con lei ma solo per annunciare la sua morte e quindi il grave lutto che lo ha colpito. Sembrava un inizio di settembre al top per il conduttore tornato alle redini del suo Guess My Age e pronto a festeggiare il compleanno dell’amata madre scrivendo sui social: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA”. In pochi giorni però è cambiato tutto e il suo sorriso ora si è trasformato in una smorfia di dolore, la più difficile visto che ha dovuto dire addio a mamma Luciana.

ENRICO PAPI DICE ADDIO ALLA MADRE LUCIANA, MORTA POCHI GIORNI DOPO IL SUO COMPLEANNO

Enrico Papi ha pubblicato una nuova foto al suo fianco annunciando il momento difficile e scrivendo: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”. Amici e fan si sono subito stretti intorno a lui in queste ore facendogli avere tutti i messaggi di affetto possibili ma niente allieverà quello che il conduttore prova per la donna che l’ha messa al mondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA