Enrico Papi opinionista all’Isola dei Famosi 2023?/ Conferma per Vladimir Luxuria

Isola dei Famosi 2023: chi saranno i nuovi opinionisti?

Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip 7 prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, salvo ulteriori cambi dovrebbe concludersi lunedì 3 aprile 2023. Lo scorso anno la sesta edizione del GF Vip si è conclusa il 14 marzo e una settimana dopo, lunedì 21 marzo, i naufraghi famosi sono sbarcati in Honduras.

Enrico Papi "separazione Totti-Ilary Blasi? Sto con Francesco"/ Ecco perchè

Alla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 ritroveremo Ilary Blasi, al timone per il terzo anno consecutivo. Ma non mancheranno novità. Se il cast è ancora in via definizione, Tv Blog ha riportato un’indiscrezione che riguarda gli opinionisti. Lo scorso anno a commentare in studio le vicende dei naufraghi c’erano Nicola Savino e Vladimir Luxuria, coppia ben affiatata che aveva conquistato il cuore del pubblico di Canale 5.

Raffaello Schifino, moglie e figli di Enrico Papi/ "Il nostro matrimonio funziona..."

Enrico Papi opinionista all’Isola dei Famosi 2023

Quest’anno, come riporta Tv Blog, non ci sarà Nicola Savino: il conduttore infatti è passato a TV8. Secondo Tv Blog il nuovo opinionista dell’Isola dei famosi 2023 sarà Enrico Papi, che su Canale 5 ha recentemente condotto “Scherzi a parte” e “Big Show”. Al suo fianco sarebbe stata confermata Vladimir Luxuria. Al momento non si sa ancora se nella diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi ritroveremo Alvin come inviato: per lui sarebbe la quinta volta! Di recente sono stati fatti i nomi di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, e dell’attore turco Can Yaman. Bisognerà aspettare ancora un po’ per scopriremo qualche notizia certa sul cast dell’Isola dei Famosi 2023, che prenderà il via subito dopo la finale del Grande Fratello Vip 7.

LEGGI ANCHE:

Scherzi a parte, scoppiata la rissa durante uno scherzo/ Enrico Papi: "Una star ha perso il controllo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA