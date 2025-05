Enrico Papi è pronto al grande ritorno in tv con una speciale edizione di “Sarabanda Celebrity“, il leggendario game show che torna in prima serata su Italia 1 da domenica 25 maggio. Il conduttore alla vigilia della prima puntata ha rivelato: “sono stato via dalla tv, non potevo lavorare come volevo”. Un ritorno molto atteso quello di Enrico Papi che, volutamente, ha preferito prendersi un lungo periodo di pausa dal mondo della televisione in quanto impossibilità a lavorare come desiderava. Una scelta quindi ponderata e non obbligata visto che di fronte all’assenza di una proposta allettante, Papi ha preferito fermarsi e dedicarsi alla famiglia e alla crescita dei suoi bambini.

“Sono stato sette anni in America” – ha confessato il conduttore che col senno di poi parlando proprio della sua lunga pausa dal mondo della televisione ha aggiunto – “è stato un errore, perché l’essermi fermato ha dato l’agio ad alcuni di poter dire: “Non lo fanno più lavorare”.

Enrico Papi: “se non sei in tv, non esisti”

Le parole e le malelingue che sono circolate in questi anni su Enrico Papi hanno spesso ferito il conduttore che ha confessato: “se non sei in tv, non esisti”. Anche la gente è rimasta stranita dalla scelta del conduttore di assentarsi dalla tv, ma la sua decisione è stata voluta e durante tutto questo tempo il conduttore ha deciso di dedicarsi alla famiglia e non solo. In America, dove oramai vive da tempo, si è dedicato anche alla studio della televisione americana, in particolare l’intrattenimento, scegliendo anche alcuni format che ha deciso di portare in Italia.

“Ci sono stati dei momenti più delicati” – ha detto il conduttore che ora è pronta a tornare più forte che mai con uno dei suoi programmi più amati che hanno segnato la storia del piccolo schermo! L’appuntamento è con Sarabanda Celebrity dal 25 maggio in prime time su Italia 1.