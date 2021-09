Enrico Papi/ “Scherzi a parte? Li facevo a scuola e rischiai la sospensione”

Enrico Papi è il conduttore della nuova edizione di Scherzi a parte, l’unico programma – a suo dire – che ha “la ‘patente’ per poter ridere su tutto, l’unico autorizzato a farlo”. E lui, che gli scherzi li ha sempre amati, ne approfitta eccome: oggi pomeriggio ne parlerà con Silvia Toffanin a Verissimo, anche se l’ha già fatto qualche giorno fa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In questa sede, tra le altre cose, ha raccontato la sua adolescenza caratterizzata da diversi scherzi che lui stesso organizzava ai danni dei professori.

“Ho rischiato più volte la sospensione“, dichiara Papi senza vergogna. “Una volta misi così tante puntine da disegno sulla sedia dell’insegnante di italiano… Lui non chiese neanche chi fosse il colpevole, lo sapeva e disse direttamente: ‘Papi, fuori dalla classe!’. Quando ero ragazzino andavano di moda gli scherzi telefonici. Dopo i compiti li facevamo spesso con i miei compagni. E poi, d’estate, mi divertivo a scavare le buche sulla sabbia per poi coprirle con gli asciugamani. Certe cadute! Oggi non si potrebbe più fare”.

La conduzione di Scherzi a parte segna anche il suo ritorno a Mediaset, dopo alcuni anni passati a Tv8 dove ha avuto modo di sperimentare e ‘sperimentarsi’ al timone di nuovi format. Lui sostiene sempre che Mediaset sia la sua ‘casa’, ma non rinnega sicuramente il periodo trascorso negli studi Sky. Anzi: l’esperienza acquisita lì la riporta in questo Scherzi a parte, dove lo ritroviamo più maturo e anche… dimagrito.

A chi glielo fa notare, Enrico Papi risponde: “Dopo un periodo in cui sono stato in sovrappeso, ormai è una vita che sto perennemente a dieta per evitare di riprendere tutti i chili persi. Una volta mangiavo pasta a pranzo e pasta a cena, e oltre al primo esageravo aggiungendo il secondo, il terzo, il quarto, il contorno e il dolce. Ora scelgo una cosa sola e basta quella”. Ma il suo vero segreto, per chi volesse saperlo, è l’esercizio fisico: “Un tempo lo sport e la palestra mi sembravano una perdita di tempo, adesso ho capito che è necessario fare esercizio per la salute”.

