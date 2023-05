Enrico Papi: tapiro d’oro da Striscia la Notizia/ “Ilary? Non abbiamo litigato e…”

Tapiro d’oro per Enrico Papi

Dopo due puntate come opinionista dell‘Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi riceve un tapiro d’oro da Striscia la Notizia. A consegnarli il tapiro più famoso della televisione italiana è stato Valerio Staffelli in un servizio trasmesso nella puntata del tg satirico di canale 5 in onda oggi, martedì 2 maggio. Per Enrico Papi si tratta del secondo tapiro d’oro, ma qual è il motivo che ha spinto Striscia a consegnargli il tapiro?

Tutto è nato dalla seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 al termine della quale si sono moltiplicate le voci su presunte tensioni tra Papi e la padrona di casa Ilary Blasi. A scatenare i rumors è stato il gesto di Papi di strappare dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato. Papi, però, ai microfoni di Valerio Staffelli fa chiarezza sul suo rapporto con l’ex moglie di Francesco Totti.

Enrico Papi: la verità sul suo rapporto con Ilary Blasi

Nessuna tensione, nessuna discussione e nessun divorzio da Ilary Blasi e dall’Isola dei Famosi per Enrico Papi che, dopo aver ricevuto il tapiro d’oro direttamente dalle mani di Valerio Staffelli, smentire tutte le voci che lo vorrebbero ai ferri corti con la conduttrice dell’Isola.

«Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?», la domanda di Valerio Staffelli in merito al gesto di strappare la busta. «No. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così», ha risposto Papi: «Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma», ha concluso.

