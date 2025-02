Enrico Perillo è stato condannato all’ergastolo per aver commissionato l’omicidio di Teresa Buonocore, la donna di Napoli soprannominata “Mamma coraggio” perchè aveva denunciato gli abusi sessuali nei confronti della figlia di 8 anni Alessandra, compiuti proprio dal colpevole che poi aveva pagato due sicari per farla uccidere, quando era già detenuto per pedofilia. Enrico Perillo, che era già pregiudicato all’epoca dei fatti, venne scoperto grazie ad alcune segnalazioni anonime inviate ai servizi sociali, durante il processo fu proprio Teresa Buonocore a fare da testimone chiave per la sentenza.

Si dichiarava disoccupato, ma in realtà, come confermarono le indagini, collaborava con la malavita, tanto da avere un casa un vero e proprio arsenale di pistole, fucili e bombe nascoste in cantina. Nel corso dell’inchiesta furono numerosi i tentativi di depistaggio e soprattutto la rete di omertà che cercò di deviare la verità per non coinvolgerlo nelle accuse, tra le persone che lo difesero c’era anche l’ex moglie, che negò sempre di sapere che l’uomo abusava sia della figlia di Teresa Buonocore che di altre bambine nel quartiere.

La condanna definitiva per Enrico Perillo è arrivata 5 anni dopo la morte di Teresa Buonocore, assassinata all’uscita dal lavoro nell’area portuale di napoli da due motociclisti armati di pistola. L’uomo, considerato il mandante del delitto è stato giudicato colpevole non solo dei reati di pedofilia, ma anche di aver pagato i due sicari assunti proprio per uccidere la donna, per vendicarsi della denuncia. Un crimine che gli stessi giudici hanno più volte definito come “pianificato nei minimi dettagli“, anche se in parte proprio dal carcere dove Enrico Perillo era già detenuto per i reati di violenza sessuale su minori.

Nonostante la prima sentenza e la pena da scontare infatti, Enrico Perillo aveva continuato ad inviare minacce alla famiglia di Teresa Buonocore, prima incendiando la porta di casa, poco prima dell’arresto per abusi, poi, come aveva anche raccontato la figlia Alessandra: “Avevo paura che lui potesse far del male a mamma, anche se era in carcere perché mi aveva detto “se racconti qualcosa la uccido“”.