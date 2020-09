Enrico Piaggio com’è morto?/ La causa un malanno e quello sciopero del 1965…

Enrico Piaggio è il protagonista dell’omonima fiction in onda oggi, martedì 8 settembre, in replica su Rai Uno. Un imprenditore che con le sue intuizioni ha contribuito a rivoluzionare lo stile di vita di milioni di italiani Enrico Piaggio, nato a Pegli nel 1905, quando l’odierno quartiere di Genova faceva ancora comune a sé. Cresciuto in una famiglia di imprenditori, guidata da papà Rinaldo, Enrico Piaggio eredita uno dei due rami aziendali insieme al fratello Armando nel 1938, alla morte del genitore. In particolare Enrico si occupa del settore aeronautico: al pari del padre la sua impronta manageriale si traduce nella volontà di perseguire sempre l’innovazione e lo sviluppo. Per questo non esita a circondarsi di ingegneri visionari, che sappiano assecondare la sua spinta per certi versi rivoluzionaria. E’ il caso di Giovanni Pegna e Giuseppe Gabrielli, ma soprattutto del progettista e inventore Corradino D’Ascanio. Sarà quest’ultimo a dare forma e sostanza all’idea di Piaggio: creare un ciclomotore leggero, agile. In una parola: la Vespa.

ENRICO PIAGGIO: DALLA VESPA ALL’APE

Nel giro di pochi anni lo scooter di Piaggio venne venduto in milioni di pezzi, non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa e del mondo. Un successo planetario, che confermò la qualità dell’attività imprenditoriale di Enrico Piaggio. Questi diede vita poco dopo ad un’altra grande svolta con l’Ape, piccolo furgone a tre ruote costruito allo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale di merci. Non ebbe lo stesso successo invece la Vespa 400, piccola automobile progettata ancora una volta da Corradino D’Ascanio: più che il design, però, a limitarne l’ascesa fu soprattutto la scelta di non importare il veicolo in Italia al fine di evitare conflittualità con la Fiat.

COM’È MORTO ENRICO PIAGGIO?

Gli anni Sessanta furono anche per Piaggio, così come per molte realtà imprenditoriali, quelli delle agitazioni lavorative. Proprio mentre è in corso uno sciopero, nell’ottobre 1965, Enrico Piaggio si sente male nel suo ufficio. L’ambulanza fatica a farsi strada tra i dimostranti ammassati. L’imprenditore, trasportato d’urgenza all’ospedale di Pisa, morirà dieci giorni più tardi dopo nella sua villa di Varramista, a Montopoli in Val d’Arno. Subito dopo la notizia della sua morte i clamori operai cessano: c’è da piangere un uomo che ha fatto la storia.



