Enrico Remigio, chi è/ Ha vinto il milione di euro a Chi vuol essere milionario?

ENRICO REMIGIO, CHI È IL CONCORRENTE DI CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?

Enrico Remigio è stato il primo concorrente della nuova edizione di Chi vuol essere milionario? e, se vogliamo, anche l’unico visto che ha occupato tutto il tempo a disposizione giovedì scorso percorrendo la lunga strada verso il milione e arrivando a rispondere alla penultima domanda. Con un assegno in mano ha chiuso la prima puntata del quiz show condotto da Gerry Scotti con la promessa di tornare nella seconda, in onda oggi su Canale5, e leggere la domanda da un milione di euro entrando a far parte della storia. L’evento non si verifica ormai da nove anni e sicuramente i patiti non perderanno l’occasione di scoprire se Enrico Remigio porterà a casa oppure no il milione ma, soprattutto, di leggere la domanda che potrebbe essere, come spesso accade, nelle corde di alcuni e impossibile per altri. La fortuna sarà dalla parte del concorrente?

ALCUNE CURIOSITA’ SU ENRICO REMIGIO

Enrico Remigio, manager trentenne, abruzzese, dopo aver conseguito la laurea all’università Bocconi, si è trasferito in Asia, precisamente a Taiwan per lavoro. Successivamente, rimasto in Oriente, si è trasferito a Singapore. E’ fidanzato con una ragazza francese che vive in Thailandia. Enrico ha affrontato 14 ore di volo per prendere parte a Chi vuol essere milionario? e ha risposto a quattordici domande e ha consumato tutti gli aiuti a sua disposizione. Questa sera affronterà l’ultima domanda che vale un milione di euro: correrà il rischio di sbagliare finendo così a 150mila euro o deciderà di tenere in mano il suo assegno da 300mila euro e andare via con la speranza di poter cambiare ancora la sua vita? (Stella Di Benedetto)

