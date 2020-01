Enrico Remigio, vincitore Chi vuol essere milionario?/ “Ora compro un anello…”

Da qualche ora a questa parte c’è un nuovo fortunato milionario in più in Italia. Stiamo parlando precisamente di Enrico Remigio, il vincitore del quiz show “Chi vuole essere milionario?”, che ieri ha sbancato assicurandosi un milione di euro. La domanda che è valsa il malloppo è ormai sulla bocca di tutti: “Cosa scrisse sulla Luna Gene Cernan?”. Alla risposta, le iniziali della figlia, Enrico ci è arrivato così: “Con un misto di ragionamento e istinto – le sue parole al Corriere della Sera – alla fine mi è arrivata l’illuminazione ma la componente di fortuna è inevitabile”. Subito dopo aver scoperto di aver vinto, cosa ha provato Remigio? “La prima sensazione è stata quella dell’incredulità – prosegue ancora Enrico nel suo racconto – quando giochi speri di vincere ma sai che è praticamente impossibile. Poi è arrivata la gioia, capisci che è qualcosa di unico”.

ENRICO REMIGIO: “HA VINTO LA PAURA DEL RIMPIANTO…”

Remigio aveva in tasca un bell’assegno da 300mila euro prima di rispondere alla domanda finale, e in caso di errore avrebbe intascato “soli” 70mila euro. Pochi avrebbero quindi risposto: “Infatti i miei genitori e la mia ragazza sono rimasti basiti, ma ha vinto la paura del rimpianto. Il pensiero di non averci provato mi avrebbe perseguitato”. Il 30enne imprenditore originario di Pescara, da anni a Singapore per lavoro, ha sempre sognato di partecipare un giorno allo storico quiz show di Gerry Scotti: “Chi vuol essere milionario? è uno dei pochi programmi che ho sempre guardato, è una sfida che ho sempre pensato di poter affrontare. Sono partito alla cieca – ha aggiunto – è stato anche quello un rischio di soldi e di tempo”. La domanda è scontata: come spenderà il milione di euro? “Non ho spese immediate da affrontare e non ho un sogno da realizzare. E’ un cuscinetto che mi dà la possibilità di ricominciare da dove voglio, insomma, un’ottima base su cui fare affidamento”. Ma forse, sotto sotto, un regalo l’ha già in mente: “Penso sia il momento di comprare un anello…”.

