Enrico Rodia, chi è il camionista eroe

Tra gli ospiti della puntata odierna di Sabato in diretta troveremo uno dei protagonisti di cronaca più acclamati degli ultimi giorni, parliamo di Enrico Rodia. Il camionista si è reso protagonista di un evento davvero speciale negli ultimi giorni. Il tutto è nato quando una scolaresca di Frosinone, composta da circa 40 bambini di dieci anni è rimasta coinvolta nei giorni scorsi in un incidente lungo l’autostrada A1 e si è rivelato provvidenziale l’intervento di Enrico Rodia, che scosso ha raccontato come ha vissuto l’episodio del quale è divenuto eroe:

“Appena ho visto quella scena mi sono fermato subito, ho temuto il peggio. Le auto sfrecciavano nelle tre corsie, quei piccoli potevano finire in strada” le parole di Enrico Rodia che oggi tornerà sicuramente sull’episodio di cronaca degli ultimi giorni. Enrico Rodia si è fermato di colpo per prestare soccorso alla scolaresca, divenendo di fatto un eroe degli ultimi giorni.

Enrico Rodia e il salvataggio alla scolaresca: “Potevano essere miei figli”

Il camionista non ci ha pensato due volte a correre in soccorso della scolaresca, colpito al cuore dai bimbi e dal fatto che probabilmente, ognuno di quelli, avrebbe potuto avere l’età di suo figlio. Enrico Rodia ha raccontato così anche di aver utilizzato la sua cassetta di soccorso per il primo intervento e di essersi immediatamente impegnato per cercare di proteggere la scolaresca dai rischi dell’autostrada.

Un uomo come tanti, divenuto eroe in maniera inaspettata, dopo aver agito di cuore, Enrico Rodia ha rivelato di aver ricevuto tantissimi messaggi di amore e affetto negli ultimi giorni. Il camionista sottolinea di essere stato spesso etichettato come eroe, un appellativo che indubbiamente gli ha fatto molto piacere anche se “non mi ritengo tale“. Inoltre, come raccontato alla stampa negli ultimi giorni, sarebbe stato contattato anche dalla preside della scuola, pur ribadendo di non sentirsi un eroe ma di aver “fatto soltanto il mio dovere“.

