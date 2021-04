ENRICO RUGGERI, CALCIATORE IN SERIE D/ “Sono un fantasista, al Sona per Maicon”

Il club veronese del Sona, militante in Serie D, sale ancora una volta alla ribalta delle cronache calcistiche per un ingaggio eccellente. Pochi mesi fa era stato l’arrivo del brasiliano Maicon, grande protagonista del triplete interista del 2010 e per anni colonna della Nazionale brasiliana, a stuzzicare la fantasia dei tifosi del piccolo club e degli appassionati del calcio dilettantistico, che hanno potuto rivedere in azione in Italia il fortissimo laterale sudamericano. A Maicon si è aggiunto proprio in queste ore un nome molto noto stavolta non del calcio, ma della musica italiana.

DIRETTA/ Psg Manchester City (risultato finale 1-2) streaming: blitz di Guardiola!

Si tratta di Enrico Ruggeri, che non ha mai fatto mistero della sua passione per il calcio, essendo da anni uno dei rappresentanti di punta della Nazionale cantante, né della sua passione per l’Inter. La società dilettantistica lo ha tesserato per il finale di stagione e nella giornata di mercoledì è stato presentato alla stampa, alla presenza del presidente Pradella, del sindaco Mazzi e dell’assessore Dalla Valentina, per coronare così il sogno di poter finalmente giocare con quello che è stato un suo idolo in maglia nerazzurra.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite, andata semifinali

ENRICO RUGGERI: “SONO AL SONA PER MAICON”

E nella sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore di Serie D, lo stesso Enrico Ruggeri non ha fatto mistero di aver accettato la proposta del Sona proprio per affiancare Maicon sul rettangolo verde. “Sono un fantasista e gioco dietro alle punte – ha dichiarato Ruggeri -. Se sono qui non è mistero, il Presidente mi ha invitato ed io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c’è Maicon che si trova perfettamente a suo agio nell’ambiente del Sona Calcio“. Come riportato nel comunicato ufficiale del club che ha dato il benvenuto a Ruggeri, subito dopo il nuovo acquisto è stato presentato alla squadra da mister Filippo Damini e dal suo vice, Salvatore Piccinato. In campionato in realtà al momento il Sona non naviga in buonissime acque nel girone B di Serie D, nelle ultime 6 giornate da disputare dovrà provare a issarsi fuori dalla zona play out, occupando al momento il tredicesimo posto in classifica a quota 35 punti: il ticket Maicon-Ruggeri dovrà funzionare proprio a questo scopo.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Manchester United Roma/ Quote, spazio per Cavani titolare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA