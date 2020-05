Enrico Ruggeri/ In quarantena social come unico contatto col pubblico

Pubblicità

Enrico Ruggeri sarà al fianco di Fiorella Mannoia nella serata ‘1,2,3 Fiorella!’, condotta dalla cantante romana e riproposta in prima serata dalla Rai, che sta riproponendo diversi show realizzati in passato in tempi di lockdown. Enrico Ruggeri è stato uno degli artisti storicamente più vicini a Fiorella Mannoia, avendo realizzato con la cantante diverse collaborazioni e avendo partecipato come suo autore a numerosi suoi album. In questi giorni di quarantena anche Ruggeri ha utilizzato i suoi profili social per mantenere un contatto con i fans e dire la sua in un momento difficile non solo per tutto il paese, ma anche per tutto il mondo: come molti artisti però Ruggeri ha voluto porre l’accento soprattutto sulla difficile situazione dei lavoratori della musica, dello spettacolo e dell’arte, in gravissime difficoltà economiche.

Enrico Ruggeri, il ringraziamento a Vittorio Sgarbi

Dal suo profilo ufficiale su Twitter, in questi giorni Enrico Ruggeri ha rivolto un messaggio di ringraziamento a Vittorio Sgarbi che, nella commissione arte e cultura, ha presentato al Ministro Franceschini le istanze dei lavoratori che, con i concerti chiusi a tempo determinato e la situazione che permane in una profonda incertezza, non sanno quando potranno tornare a svolgere il loro lavoro e conseguentemente a guadagnare. Al di là delle intemperanze mediatiche di cui spesso si rende protagonista, Sgarbi si è fatto apprezzare da Ruggeri e dagli altri artisti per la tempestività e la chiarezza con la quale ha chiesto un intervento al Ministro per non lasciare i lavoratori del settore nella più cieca indeterminatezza. Un’interpellanza al Governo a cui sono state chieste risposte in tempi brevi, un’iniziativa che Ruggeri ha lodato sottolineando come bisogna apprezzare chi si dimostra dalla parte dell’arte e della cultura con i fatti e non solo con le parole.

Cosa sarà del futuro?

Enrico Ruggeri sta comunque cercando di pianificare un futuro che possa portare ancora i suoi fans a godere di serate di musica importanti. Come molti artisti si è visto costretto a cancellare i tour primaverili ed estivi, con gli assembramenti che a causa del covid-19 non saranno ancora permessi per molto tempo, ma ha rinviato in autunno, per la precisione al prossimo 28 novembre, la sua esibizione presso il Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto. Inoltre, in questi giorni ha inscenato a distanza un ‘dialogo sulla quarantena’ con lo scrittore Luca Ricci in cui i due artisti hanno parlato a trecentosessanta gradi di influenze culturali ed artistiche che stanno approfondendo durante questo periodo di permanenza forzata in casa, con lo scrittore che ha parlato di Guy de Maupassant ed Enrico Ruggeri che ha citato invece i Clash, sua grande ispirazione degli anni giovanili.



