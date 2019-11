Enrico Ruggeri/ Un onore tra De Andrè, Battisti e Dalla (Una storia da cantare)

A Enrico Ruggeri è andato il compito di presentare Una Storia da cantare, il programma musicale diviso in tre serate che Rai 1 ha voluto dedicare alla vita ed all’arte di tre grandi nomi della storia musicale italiana. Sarà infatti lui che, insieme a Bianca Guaccero, ci condurrà lungo un viaggio dedicato al ricordo di Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti.Il programma, in onda a partire da sabato 16 novembre in prima serata, vedrà Enrico Ruggeri impegnato presso l’Auditorium Rai di Napoli. Ogni appuntamento sarà dedicato ad uno dei tre grandi artisti che hanno reso famosa la musica italiana nel mondo.

Enrico Ruggeri, Una storia da cantare: quella volta con De Andrè e Dalla

In una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Enrico Ruggeri, presentatore di Una storia da cantare, ha dichiarato di aver conosciuto personalmente Fabrizio De Andrè e Lucio Dalla, di aver stretto con loro un’amicizia che oggi nel mondo musicale sembra invece scomparsa. Nella stessa intervista ha inoltre raccontato il suo breve incontro con Lucio Battisti, avvenuto nel 1978 nell’ascensore degli studi Rca di Milano. Il racconto prosegue poi con la considerazione di quello che i tre grandi artisti hanno rappresentato per il panorama artistico italiano e mondiale, l’importanza che il trio ha avuto nella società, anche se spesso portata avanti in modo diverso. Partendo da De Andrè, che ha saputo dare voce ai più deboli, per giungere fino a Lucio Dalla, che con la sua voce da tenore ha saputo regalare versatilità alla musica italiana, proseguendo poi fino a giungere a Lucio Battisti, che ha saputo abbatterne tutti gli schemi, Enrico Ruggeri ci guiderà in questo viaggio voluto da Rai Uno per rendere omaggio a tre grandi nomi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA