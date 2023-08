Enrico Silvestrin si “schiera” con Morgan dopo lo scontro al concerto di Selinunte/ “E’ un vero artista!”

Morgan criticato per lo scontro con il pubblico in Sicilia: Enrico Silvestrin non ci sta

Una delle vicende più chiacchierate nelle ultime ore è senza dubbio la diatriba nata tra Morgan e alcuni spettatori al suo ultimo concerto a Selinunte, in Sicilia. L’artista si è reso protagonista di una furibonda lite verbale con toni e argomentazioni piuttosto dure; chiaramente, il web si è diviso tra chi gli ha dato ragione e chi torto. Nel merito della discussione – dopo il botta e risposta con Andrea Scanzi – si è unito anche Enrico Silvestrin – ex veejay di MTV.

Come riporta Biccy – che cita come fonte TvBlog – Enrico Silvestrin avrebbe affermato: “Scrivere ‘Morgan sbrocca’ per me è il primo problema; come a voler dare una connotazione clickbait, da ennesimo sfogo del personaggio. Invece va inserito in tutt’altro contesto e preso con maggiori pinze… Lui dice: ‘State zitti con gli altri mentre rompete le pall* a me che sono qui a darvi qualcosa che non rivedrete’. Ha perfettamente ragione“.

Enrico Silvestrin elogia Morgan: “Non è quello che sbrocca, è un artista pittoresco”

Proseguendo nel suo discorso – riportato da Biccy – Enrico Silvestrin argomenta la sua difesa in favore di Morgan sottolineando quanto sia importante dare il giusto merito artistico e culturale, soprattutto in funzione dell’attuale contesto musicale. “E’ giusto questo atteggiamento antagonista; c’è una superiorità culturale che va affermata, non può non essere più un valore perchè in giro c’è mediocrità. Bisogna rimettere la cultura al centro della chiesa, è fondamentale. Gli dicono: ‘Sgarbi esci da questo corpo’, eccolo il livello del dibattito”.

Enrico Silvestrin – ex volto storico di MTV – si è schierato dunque senza giri di parole al fianco di Morgan; subissato di critiche dopo quanto accaduto nel corso del suo ultimo concerto a Selinunte, in Sicilia. “Di fronte a questo tipo di ignoranza, di incapacità argomentativa, vanno umiliati. Sono persone che vanno prese e isolate, ma sono talmente tante che di questi gesti ne servirebbero a decine. Nell’immaginario comune Morgan è quello che sbrocca, ma è quello che lo definisce. E’ un artista che ha un modo di porsi pittoresco“.











