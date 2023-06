Enrico Silvestrin spara a zero su Fedez e Love Mi/ “Stammer*a andrebbe nascosta, disagiati senza cultura”

Enrico Silvestrin attacca Fedez e Love Mi 2023: il tweet al vetriolo

Love Mi 2023, andato in onda ieri sera su Italia1, è stato un concerto che ha raccolto in Piazza Duomo un pubblico vastissimo, composto perlopiù da giovanissimi. Tantissimi gli artisti che si sono esibiti sul palco del concerto benefico ideato e organizzato da Fedez, principalmente giovani cantanti e astri nascenti della musica italiana, piuttosto popolari tra le fasce più giovani. Tuttavia non a tutti è piaciuta la serata né la musica proposta, come ad Enrico Silvestrin, che ha espresso dure critiche contro il rapper e l’evento con alcuni tweet al vetriolo.

“Stammer*a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura“, il commento choc comparso sul suo profilo Twitter, mentre andava in onda l’evento musicale.

Enrico Silvestrin senza freni: “Paese senza visione e senza futuro“

Ma Enrico Silvestrin, ex vj di MTV, non si è limitato ad un solo tweet. Sul suo profilo sono comparsi diversi commenti sulla serata del Love Mi 2023, in cui non è stata affatto risparmiata nemmeno la musica proposta: “Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro“. E ancora: “Capisci che sono dei decerebrati quando pensano di venire a difendere il #LoveMi senza capire di avere già perso 3-0 a tavolino. D’altronde…“.

Il giudizio dell’ex conduttore tv e radio è piuttosto chiaro e boccia categoricamente quanto proposto in tv ieri sera. Da Fedez, ideatore e organizzatore dell’evento, agli artisti e alla musica che è stata proposta in prima serata sul piccolo schermo, le critiche sono glaciali e sono presto divenute virali sul web, sollevando polemiche sui social. Una nuova polemica, dunque, dopo quella che avrebbe visto Chiara Ferragni “oscurare” Angelina Mango, con le telecamere che avrebbero inquadrato più l’imprenditrice digitale in piazza che la cantante durante la sua performance. Il giorno dopo Love Mi 2023 le polemiche si rincorrono sul web, e dividono le opinioni.

