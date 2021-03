Enrico Vaime, morto autore tv e radio/ Aveva 85 anni ed era ricoverato al Gemelli

È morto Enrico Vaime, tra i più grandi autori televisivi e radiofonici e il “padre” di alcuni dei più famosi programmi di radio e tv. Aveva 85 anni ed era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove purtroppo è deceduto. Laureatosi in Giurisprudenza a Napoli, nel 1960 con un concorso pubblico entrò in Rai. Fu peraltro uno degli ultimi con cui la Tv di Stato organizzò le sue assunzioni. Per due anni Enrico Vaime lavorò nella sede milanese, poi si dedicò alla libera professione di autore, ma nel 1963 la sua commedia “I piedi al caldo” fu censurata dalla tv del tempo. Poi collaborò per alcuni anni con Franco Nebbia, scrivendo testi che firmava con lo pseudonimo Poppi. Collaborò anche ai testi satirici del Teatro Cabaret Nebbia Club, oltre che alla stesura di molti programmi di successo come “Quelli della domenica”, “ Canzonissima” e “Tante scuse e Risatissima”.

Enrico Vaime scrisse anche alcune fiction, molti musical teatrali, sopratutto per Garinei e Giovannini. Nel 1979 cominciò la sua carriera da conduttore radiofonico con “Black Out”.

“ENRICO VAIME PERSONA BELLA E INTELLIGENTE”

Enrico Vaime ha pubblicato anche numerosi libri per i quali ha vito anche molti premi letterari. Negli anni 2000 ha condotto “Anni Luce”, un programma di La7 che analizzava l’evoluzione della società italiana con spezzoni di film del passato e interviste ai protagonisti. Il sabato e la domenica invece conduceva “Omnibus Weekend”. Dal 2011 al 2013 su La7 è stato ospite fisso di Coffee Break condotto allora da Tiziana Panella. In quegli anni condusse su Rai1 con Maurizio Costanzo “Memorie dal bianco e nero”, “Di che talento sei?” e “S’è fatta notte”. Enrico Vaime era apprezzato per la sua comunicativa, caratterizzata da un umorismo sempre intelligente, una ironia pungente ma comunque garbata, che spesso ha suscitato la nostalgia per un modo di fare tv e radio che è ormai scomparso.

Ciò riguarda sia le sue trasmissioni tv e radiofoniche, ma anche le pagine dei sui libri di critica televisiva. Ad annunciare la morte di Enrico Vaime il collega Fabio Di Iorio: «Enrico Vaime era la persona più bella, colta e intelligente del mondo».

