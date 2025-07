Enrico Valenti, l’inventore del celebre Uan, l’iconico pupazzo del programma “Bim Bum Bam“, è morto all’età di 71 anni. Per molti un vero e proprio genio, Valenti è stato il papà di tanti pupazzi della tv anni Ottanta e Novanta, che oggi sono indimenticabili per i ragazzi dell’epoca. Valenti si è formato nel teatro di figura, specializzandosi proprio nell’animazione di pupazzi.

Nel 1980 fonda il Gruppo 80 insieme a Kitty Perria, una compagnia che sarà poi capace di creare delle vere e proprie opere iconiche per il pubblico televisivo. Una di queste è proprio Uan, che Valenti descrisse con orgoglio nel corso di un’intervista rilasciata a teatroemusicanews. dichiarando: “La forza di Uan? Il lavoro di squadra che c’era dietro. Uan era talmente credibile e interpretato bene, che tutti ancora oggi lo considerano un essere vivente, dimenticando la fatica e l’abilità degli animatori.”

Enrico Valenti e la vita privata top secret: l’aneddoto su Berlusconi e Uan

Nella stessa intervista, Enrico Valenti spiegò perché si scelse il colore rosa per il pupazzo: “Quel giorno avanzava del tessuto rosa.”, ha raccontato l’artista, spiegando come poi fu comunicata a Silvio Berlusconi la scelta del colore in questione, che poteva comunque essere cambiato qualora lo avesse preferito diverso, ma lui opto proprio per il rosa e Uan divenne un successo.

Se parliamo, invece, della vita privata di Enrico Valenti, l’artista ha sempre preferito tenerla lontana dai riflettori. Proprio per questa sua forte riservatezza, oggi non si conosce molto del suo privato: non sappiamo se abbia o abbia avuto una moglie o, tantomeno, dei figli. Tanti sono però gli estimatori e gli amici che in queste ore lo stanno ricordando con qualche parola.

