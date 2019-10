Enrico Vanzina/ “Mio fratello Carlo ha sorriso fino alla fine con la Roma”

L’8 luglio 2018 morì il fratello Carlo, oggi Enrico Vanzina gli dedica un libro. Edito da Harper Collins, lo scritto del regista è un omaggio all’amico-complice-collega, che celebra la bellezza della vita come raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Carlo, spiega Enrico, era un tifoso della vita e faceva il tifo per l’umorismo, le persone intelligenti, ma anche per la famiglia, il lavoro ed i sentimenti. «Credo sia la cosa più bella che abbia mai fatto, anche se scriverlo è stato molto doloroso», ammette il regista, con il calcio che ha rappresentato tanto per entrambi: «Del resto il calcio è una meravigliosa metafora della vita, con dentro il destino, il talento e la sfortuna, ma anche un po’ di violenza e di rabbia, come in tutti noi. Per questo i nostri film ne sono pieni».

ENRICO VANZINA: “LA ROMA ED IL CALCIO HANNO AIUTATO MOLTO MIO FRATELLO CARLO”

Enrico Vanzina spiega che il calcio ha aiutato molto il fratello Carlo e ricorda con grande emozione un fatto in particolare: «Mi sono commosso tantissimo quando ho visto la maglia di Totti sulla sua cassa, non so nemmeno chi ce l’abbia messa, forse l’ha mandata Francesco… Carlo lo adorava e nel tempo erano diventati grandi amici, cenavano spesso insieme». Enrico poi evidenzia che lui ed il fratello erano tifosi molto diversi: lui «malato di Roma», Carlo più tranquillo sebbene non abbia mai perso una partita. E spunta un retroscena incredibile sulla sua “storia” da tifoso, un arresto: «All’aeroporto di Milano dopo un Inter-Roma in cui c’erano stati scontri. Non c’entravo nulla, ma mi fermarono, forse perché avevo i capelli lunghi… Sono stato anche uno dei primi a invadere a Genova per lo scudetto ‘83. E al Comunale ho visto il famoso gol di Turone: io e i fratelli Palma, due meccanici, tornammo in auto piangendo, ci avremo messo otto ore! Più tardi allo stadio mi ci ha portato l’avvocato Agnelli in elicottero… Indimenticabile».

