Enrico Vanzina vince la causa contro la cognata Lisa Melidoni, sarà costretta a risarcire oltre 390 mila euro per la questione International Video 80

La causa tra Enrico Vanzina e la cognata viene vinta dal regista e fratello del compianto Carlo. Lo sceneggiatore ha vinto in primo grado contro Lisa Melidoni, aggiudicandosi il round, la donna ora dovrà ripagare il debito con la International Video 80, società gestita dallo stesso cognato Enrico. Sette anni dopo la scomparsa di Carlo Vanzina è arrivata dunque la verità sulla delicata questione che stava inasprendo i rapporti di famiglia da alcuni anni. Inizialmente la stessa Lisa Melidoni si era rifiutata di ripagare la pendenza lasciata dal marito, non essendosene a conoscenza. Ne venne fuori una battaglia legale che si è conclusa soltanto adesso e che porterà la donna al pagamento di circa 391mila euro per mettere definitivamente la parola fine alla vicenda.

La vedova di Carlo Vanzina si è sfogata così sulla delicata questione: “Per me e le mie figlie non è solo una questione economica bensì soprattutto una questione morale nella memoria di Carlo, ho deciso di rivolgermi per l’appello al livello più alto possibile ed ho incaricato il prof. Antonio Briguglio e l’Avv. Roberto Vaccarella per la proposizione dell’appello” ha detto la donna dicendosi speranzosa del fatto che i giudici di secondo grado possano regalare ancora un esito diverso alla vicenda che vede anche le figlie incluse.

Enrico Vanzina e la causa contro Lisa Melidoni: conciliazione non andata a buon fine

Dei tentativi per ricucire lo strappo erano stati fatti tra Enrico Vanzina e la cognata Lisa Melidoni, ma la questione non si è risolta bene. La battaglia legale si è dunqe prolungata, fino agli atti recenti, che sono costati il risarcimento alla donna, come raccontato da Il Messaggero. Tensioni che a distanza di anni si sono acuite: “E’ stato capace di fare tutto questo a un fratello morto” tuonò qualche tempo fa Lisa Melidoni contro Enrico Vanzina.