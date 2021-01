ENRICO VARRIALE, BUFERA SU TWITTER/ Critiche al giornalista Rai dopo il ko del Napoli

Bufera su Twitter per Enrico Varriale, giornalista Rai vicedirettore di RaiSport e padrone di casa della serata che ha visto la Tv di Stato, sull’ammiraglia Rai 1, presentare la finalissima di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Il primo trofeo del 2021 è finito tra le mani dei bianconeri e Varriale, al fianco dell’ex bomber della Nazionale Luca Toni e del CT della Nazionale femminile Milena Bertolini, ha commentato i vari episodi che hanno sancito la vittoria per 2-0 della Juventus sul Napoli. Commenti che hanno scatenato ironia e malcontento su Twitter, con la piattaforma di microblogging che resta il social network preferito da chi commenta il calcio di casa nostra in tempo reale. Ormai da molto tempo Enrico Varriale viene tacciato di antijuventinità, prendendo ad esempio non solo le sue trasmissioni in Rai ma anche dei tweet che molti followers interpretano come simpatizzanti nei confronti del Napoli. E’ accaduto anche in occasione dei commenti relativi alla decisione di ripetere il match di campionato proprio tra Juventus e Napoli: la vittoria della squadra di Andrea Pirlo al Mapei Stadium ha scatenato dunque i followers che hanno dimostrato di aspettare Varriale letteralmente al varco.

ENRICO VARRIALE, DOPO LA SUPERCOPPA PIOGGIA DI TWEET

Tantissimi i commenti che hanno contestato le valutazioni di Varriale sulla finale di Supercoppa: “Il mitico Varriale non ha ancora fatto il tweet sulla supercoppa. Non ha vinto chi voleva lui quindi tace, altrimenti sarebbe già partito in quarta“, rileva Loredana, sottolineando come su Twitter fosse ancora mancato il commento del giornalista, che era comunque in diretta ma già in altri casi aveva fornito un commento flash agli eventi seguiti. Dario rileva: “Manca il tifoso napoletano Varriale che stava rosicando come uno scoiattolo, e che nel dopopartita ha intervistato e parlato solo del Napoli” evidenziando come la sconfitta dei partenopei fosse il tema più dei meriti della Juventus. Polemiche anche sul rigore assegnato al Napoli (e poi sbagliato da Insigne): “Avessero dato un rigore del genere alla Juve, Varriale avrebbe passato la serata a spiegarci che il fallo lo ha commesso chi da dietro ha dato la spallata, e che non poteva vedere arrivare il calciatore da dietro,” sottolinea Babylonboss. Una vera pioggia di tweet, rilevabile semplicemente cercando la parola “Varriale” nella barra di ricerca di Twitter, e molti commenti sono molto poco gentili: i tifosi juventini hanno sfogato incomprensioni che evidentemente covavano da tempo, legate a commenti e valutazioni del giornalista Rai.





