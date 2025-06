E’ arrivata la condanna per l’ex giornalista Rai, Enrico Varriale. Il volto noto del calcio del piccolo schermo, come si legge sul sito del Corriere della Sera, è stato condannato a 10 mesi di reclusione accusato di lesioni e stalking da parte dell’ex compagna. Enrico Varriale si è sempre dichiarato innocente ed estraneo ai fatti, ma il giudice del tribunale monocratico di Roma ha deciso di accogliere, anche se solo in parte, la richiesta dell’accusa, che chiedeva nei confronti dell’ex vicedirettore di Rai Sport due anni di condanna.

Nella sentenza è stato definito anche una sorta di percorso di riabilitazione che lo stesso Enrico Varriale dovrà seguire in maniera periodica, dedicato agli uomini che sono stati condannati per violenza nei confronti delle donne. A pesare nella condanna è stato il racconto dell’ex fidanzata del giornalista sportivo, che ha raccontato di aver ricevuto uno schiaffo dallo stesso, aggiungendo: “Peso 47 chili, è facile farmi male”.

ENRICO VARRIALE CONDANNATO, COSA E’ SUCCESSO

In un’altra occasione, invece, la donna denuncia di essere stata chiusa a chiave in stanza, ed inoltre, dopo questi episodi, avrebbe iniziato a soffrire di attacchi di panico in pubblico. Nel corso del processo si è parlato anche di minacce telefoniche sempre da parte di Enrico Varriale alla ex, tutti elementi che il giudice ha ritenuto necessari per appunto emettere una sentenza di condanna a 10 mesi.

Al termine del processo sono giunte le parole di Teresa Manente, l’avvocato che ha seguito l’ex dell’imputato nel corso del dibattimento, raccontando che la sua assistita si è dovuta difendere due volte, prima di tutto dall’aggressione, e poi da una narrazione “che tende a mettere in discussione la parola delle donne”.

ENRICO VARRIALE, I COMMENTI DOPO LA CONDANNA

Per la legale è necessario contrastare “coloro che minimalizzano e normalizzano la violenza maschile”, ma la sentenza restituisce comunque dignità alla sua cliente, mandando poi un chiaro messaggio: “chiunque commette violenza su una donna, che sia fisica o psicologica, ne risponderà davanti alla giustizia”. La pena di Enrico Varriale è sospesa di conseguenza l’ex giornalista Rai non dovrà andare in carcere.

Il pubblico ministero, chiedendo al giudice di condannare Varriale per due anni, aveva spiegato che spesso e volentieri in una storia, quando uno delle due parte vuole chiudere, l’altra non si rassegni mettendo in campo atteggiamenti esasperanti “ed è ciò che abbiamo assistito in questa vittoria”.

Diverso invece il tenore dei commenti di Fabio Lattanzi, legale dell’imputato, sottolineando che l’unica colpa di Varriale è stata quella di mandare messaggi alla ex compagna per chiarire ma anche chiederle scusa. L’avvocato non l’ha ancora ufficializzato ma ha fatto chiaramente capire che ricorrerà in appello: “Prima leggerò le motivazioni”. La sensazione quindi, è che la vicenda giudiziaria di Enrico Varriale sia tutt’altro che chiusa: staremo a vedere quello che accadrà.