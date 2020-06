Enrico Varriale ricorda Franco Lauro/ “Entrando in studio ho avuto un groppo in gola”

Pubblicità

Con il ritorno del calcio in tv, la Rai ha voluto ricordare Franco Lauro, storico giornalista di Rai Sport, scomparso lo scorso 14 aprile a solo 58 anni. Il vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale, prima della semifinale Juventus-Milan, aveva anticipato che, durante i collegamenti dallo studio, ci sarebbe stato un ricordo del collega. “Ricorderemo Franco Lauro che era il titolare dello studio della Coppa Italia e ci sarebbe dovuto stare lui, ma purtroppo non ci sarà”, aveva detto Enrico Varriale durante la presentazione del programma completo della Rai dedicato alla Coppa Italia. Durante il programma dedicato alla semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, i colleghi di Rai Sport hanno dedicato un pensiero a Franco Lauro.

Pubblicità

ENRICO VARRIALE RICORDA FRANCO LAURO: “MI E’ VENUTO IL MAGONE”

Per i vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, non è stato facile entrare nello studio in cui solitamente c’era Franco Lauro e riprendere a parlare di sport. Emozionato, Varriale non ha nascosto il momento di difficoltà condividendo i propri sentimenti con i telespettatori. “Franco continueremo a ricordarlo, stasera entrando in studio mi è venuto un groppo in gola. Non lo dimenticheremo”. A ricordare Franco Lauro è stata anche Simona Rolandi, conduttrice del pre e del post partita di Juventus-Milan. “Mandiamo un abbraccio a lui e alla sua famiglia”, ha detto la giornalista omaggiando il collega la cui scomparsa ha lasciato un vuoto in tutte le persone che avevano lavorato con lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA