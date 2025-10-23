Enrico Varriale si difende dalle accuse di stalking e lesione: la sua versione sulla denuncia dell'ex durante il processo in corso a Roma

Prosegue l’epopea giudiziaria che vede coinvolto l’ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, accusato da un’ex frequentazione di stalking e lesioni dopo la recente condanna per i medesimi capi d’imputazione in seguito alla denuncia presentata dall’ex compagna: un caso che lo vede impegnato a difendersi in tribunale assistito dal dottor Fabio Lattanzi con la pronuncia della sentenza attesa – al più – prima di Natale; tutto fermo restando che – quasi ovviamente – Enrico Varriale nego ogni addebito nei suoi confronti.

A ricostruire – dal suo punto di vista – quanto accaduto con l’ex rimasta anonima è stato lo stesso Enrico Varriale davanti ai giudici romani, ricordando innanzitutto che la relazione iniziò concretamente nell’agosto del 2021 quando si chiusero gli Europei vinti dagli azzurri: i due si erano conosciuti online e da subito gli sembrò chiaro che la donna provava quella che definisce una “gelosia fobica“, al punto da controllare quasi costantemente i suoi profili social.

La versione di Enrico Varriale sullo stalking: “La vera vittima ero io, non l’ho mai perseguitata”

Secondo Enrico Varriale la vera vittima dell’intera vicenda sarebbe lui stesso, trascinato in una lunga serie di scatti d’ira: famoso (per così dire) fu quello che seguì al momento in cui l’ex lo trovò in compagnia di un’altra donna, pesantemente insultata dalla frequentazione dell’ex vicedirettore – nonostante i tentativi della stessa di spiegare che erano solo amici – e che sfociò nella distruzione di alcuni oggetti nel suo appartamento.

In quell’occasione – prosegue Enrico Varriale – tentò di fermarla, ma quando la bloccò lei iniziò a minacciarlo di sporgere denuncia: una versione differente da quella raccontata dalla stessa ex, secondo la quale fu “spintonata a strattatonata” e le fu assestato uno schiaffo – che in un’altra seduta il vicedirettore di Rai Sport ha, peraltro, ammesso – che le causò un “trauma cranico” in seguito all’urto co il pavimento.

Non solo, perché Enrico Varriale si è anche detto terrorizzato da quella donna che inizialmente gli raccontò di essere “una disegnatrice di gioielli” e in un secondo momento – dopo una visita al poligono che era solita fare periodicamente – ammise di essere un “colonnello dell’esercito [legato] ai servizi segreti” e a Israele, in possesso di una pistola che – ha spiegato Enrico Varriale in aula – sapeva usare perfettamente.

D’altra parte, per Enrico Varriale non sussisterebbe alcuna ipotesi di stalking perché quando lei lo trovò sotto alla sua abitazione, in realtà, stava andando a casa dell’ex moglie, così come i contatti con il figlio della vittima era solo legati al fatto che “era un amico” con il quale più volte era stato allo stadio; mentre l’ultimo atto della difesa di Enrico Varriale riguarda quel “morirai” pronunciato al telefono, che – spiega – in realtà sarebbe stato un “sono in Rai“.