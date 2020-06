Enrico Zanetti/ “Sugli autonomi il Governo discrimina. Sulla Cig…”

Pubblicità

Dagli autonomi alla Cig, Enrico Zanetti dice la sua sulla gestione del Governo ai microfoni de La Verità. L’ex viceministro al Mef si è soffermato sui principali interventi della maggioranza giallorossa e le sue idee sono molto chiare: ci sono cose molto positive e ci sono cose molto negative, in questo secondo gruppo rientra certamente la gestione degli autonomi. Zanetti parla di topica bestiale: «Partite Iva individuali e professionisti esclusi dai benefici? Una cosa priva di qualsiasi logica. Stiamo parlando di un milione di persone, discriminate senza motivo rispetto ai loro omologhi artigiani, o che lavorano nel commercio». Questi ultimi, infatti, possono accedere al fondo perduto, mentre i primi no. Di questo modo alcuni non riceveranno nulla, altri «massimo 1.000 euro per artigiani e commercianti costituisce il contributo minimo».

ENRICO ZANETTI: “CASSA IN DEROGA UN PASTICCIO”

Enrico Zanetti a La Verità ha affermato che qualcosa andrebbe sistemato, a partire dal piano tributario, mentre è secco il giudizio sulla Cig: «Cassa in deroga un pasticcio. È inutile girarci intorno. Questo meccanismo contorto proprio non funziona. Neanche con i correttivi dell’ultimo decreto? Temo proprio di no. Questa vicenda ci ha dimostrato in modo plastico che il Paese ha una infrastruttura statale amministrativa che procede… a senso unico».

I problemi legati alla Cassa sono dovuti ai problemi sorti tra Stato centrale e Regioni, per Enrico Zanetti neanche i correttivi introdotti sono destinati a migliorare le cose: «Fare meglio non era semplice. Ma fare peggio era difficile». Infine, una battuta sul Mes: «Bisogna accettarlo? Per come è previsto oggi direi proprio di sì: 36 miliardi ad un tasso sostanzialmente vicino allo zero. Sei matto se dici di no».



