Tornano a crescere gli enti non profit in Italia: secondo l'ISTAT lo scorso anno erano oltre 368mila, il 2,3% in più del 2022

Sono stati pubblicati in queste ore gli ultimissimi dati statistici sugli enti non profit operativi nel nostro paese, raccolti – come sempre avviene – dall‘ISTAT e riferirti al 2023, anno in cui si è registrato un nuovo aumento dopo il precedente 2022 che aveva fatto segnare il primo vero e proprio calo nelle realtà associative (e non solo) che si occupano dei bisogni sociali e civili delle persone: un aumento certamente importante ma che – spiega lo stesso ISTAT – va spiegato soprattutto con il miglioramento delle modalità di raccolta delle informazioni sugli enti non profit.

Al di là delle ragioni dell’aumento, di importante c’è da dire che al 31 dicembre dello scorso anno gli enti non profit operativi in Italia erano complessivamente 368mila e 367 con un aumento pari al 2,3% rispetto all’anno precedente (in cui erano diminuiti dello 0,2%), mentre complessivamente negli enti di questo tipo risultano impiegati 949.200 dipendenti, questi aumenti del 3,2% con un trend in crescita che va avanti ininterrottamente ormai dal 2016.

La realtà italiana degli enti non profit: più diffusi al Nord e largamente incentrati sullo sport

A livello territoriale, attualmente la maggior parte degli enti non profit – dal punto di vista prettamente numerico – si trovano in Lombardia (più di 58mila), Lazio (35mila) e Veneto (31mila), con l’incidenza maggiore che si rileva soprattutto nel Nord-Ovest del paese (con quasi 102mila enti del Terzo settore operativi) e che diminuisce progressivamente fino a toccare i minimi nelle Isole (appena 35mila); mentre comparando il numero di abitanti e quello dei dipendenti, l’incidenza maggiore è a Trento (266,6 ogni 10mila abitanti), nel Lazio (217,6) e a Bolzano (215,5).

Interessante notare, peraltro, che rispetto a pochi anni fa è cresciuto esponenzialmente il numero di enti non profit che scelgono come forma giuridica quella dell’Associazione (314mila, pari all’85,3% del totale e cresciuti del 2,6 per cento), con il numero minore (8mila, per il 2,4% del totale) che opta per la Fondazione; mentre continuano a essere maggiormente rappresentati gli enti non profit che scelgono come mission le attività sportive (118mila, pur in calo del 2,8 rispetto al 2022), seguite – pur a distanza – dalle 60mila attività ricreative e di socializzazione e dalle 56mila attività culturali, con la quota minore ancora rappresentata dalle attività di cooperazione e solidarietà internazionale (4mila 516).