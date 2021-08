Entra in chiesa in motorino e sgasa davanti all’altare/ Video, sfotte attoniti fedeli

Entra in chiesa e sgomma in motorino, arrivando ad attraversare anche la navata centrale, di fronte allo sguardo incredulo di tutti i fedeli presenti. È accaduto nella chiesa di San Pio V a Cattolica, nel Riminese. L’uomo è arrivato fino all’altare, poi ha invertito il senso di marcia ed è uscito, tornando in strada. Ha ripreso il tutto con un video che è finito sui social media, diventando virale. Questo ignoto scooterista, forse un giovane ma non un ragazzino, ora rischia grosso. La sua bravata, infatti, è stata segnalata alle forze dell’ordine. L’episodio, stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, risale a venerdì scorso.

Poco prima delle 8 il motorino ha fatto irruzione all’interno della chiesa, sfruttando la rampa di ingresso utilizzata da chi ha difficoltà motorie. Il giovane, stando alla voce registrata nel filmato, non smette di ridere e di fare battute, mentre alcuni anziani assistono sorpresi e al tempo stesso impauriti al triste spettacolo, in attesa delle Lodi mattutine.

SGOMMA DAVANTI ALL’ALTARE: AVVIATE INDAGINI

Il video che immortala la bravata in chiesa del giovane in motorino è finita sulla pagina Facebook “Chiacchiere tra cattolichini”, generando oltre 200 commenti, molti dei quali di indignazione per il gesto. La stampa locale riferisce che al momento non sono state presentate denunce, ma il prete ha comunque segnalato la vicenda ai carabinieri, che di conseguenza hanno avviato le indagini del caso.

Al momento, dunque, ci sono solo poche sommarie informazioni in merito a questo episodio assolutamente inqualificabile che si è verificato a Cattolica. Non contento della sua bravata, infatti, l’ha ripresa e l’ha pure pubblicata sui social, ma proprio per questo potrebbe essere identificato e quindi rischiare seri guai.

