Enula, Amici 2021/ Batte Ibla nell’ultimo scontro? Con la sua femminilità conquista..

Enula allo scontro con Ibla ad Amici 2021

Enula è bella, intensa e ha già conquistato tutti nel primo serale di Amici 2021, che sia proprio lei la sorpresa di cui tutti parlano in questa versione del prime time? Al momento la cantante continua a galleggiare e in molti sono convinti che non avrebbe dovuto nemmeno essere al serale se ci fossero stati meno posti disponibili, ma è andata così e adesso lei fa benissimo a giocarsi tutte le sue carte. Per il momento il nemico da battere è Ibla e anche questa sera le due finiranno allo scontro e questa volta proprio per volere di quest’ultima. La cantante di Arisa è stanca di aspettare e subire e vuole essere artefice del suo destino, proprio per questo ha deciso di lanciare il suo guanto di sfida alla cantante che riuscirà a batterla. Le anticipazioni del secondo serale di Amici 2021 svelano proprio che la bella rossa riuscirà a portare il punto contro Ibla non senza polemiche.

Amici 2021 serale ed.20/ Diretta ed eliminati 2a puntata: brutto colpo per Aka7even

Enula conquista i giudici con la sua femminilità

La bella cantante di Arisa aveva deciso di optare per Taki Taki proprio per mettere in difficoltà la rivale di Amici 2021 e non solo perché movimentato ma anche per la lingua. Alla fine però le cose non andranno come previsto visto che i giudici daranno il punto ad Enula lasciando di stucco Ibla che andrà via non senza polemiche. L’ennesima sconfitta, infatti, non solo le costerà il ballottaggio contro Martina e Alessandro ma anche la permanenza nella scuola visto che alla fine della prima manche dovrà andare via. Cosa dirà prima di uscire e come reagirà quando i giudici premieranno la rivale perché femminile anche nelle sue canzoni e nel suo modo di cantare?

