Enula “Amici? Altri sogni nel cassetto”/ “Un onore lavorare con Dardust e Franco126”

E’ uscito venerdì 21 maggio il primo progetto discografico di Enula. ”Con(torta)” contiene otto brani, tre dei quali sono i singoli presentati durante il suo percorso all’interno della Scuola di Amici: ”Auricolari”, ”Da sola (con me)” e la canzone che dà il nome all’Ep. Nella tracklist spicca poi ”Impronte”, pezzo prodotto da Dardust e scritto insieme a Franco126, uno dei cantautori più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano. E’ stato proprio questo il singolo scelto per lanciare l’album, nel testo viene raccontata una storia d’amore tormentata, in bilico tra il desiderio di allontanarsi e l’irrefrenabile voglia di stare insieme, una relazione custodita gelosamente da chi la vive e tenuta nascosta agli occhi del mondo esterno.

Enula ha in programma tre instore per presentare e autografare ai suoi fan ”Con(torta)”. Ha già inaugurato il tour di incontri con la prima tappa di Roma il 25 maggio, ora la aspettano: Milano il 3 giugno alla Mondadori di Piazza Duomo, Napoli il 10 giugno alla Mondadori di Via degli Acquari e Salerno l’11 giugno presso la Mondadori del CC Maximall. Ma ad attenderla c’è anche una carriera da autrice per altri artisti, ha difatti firmato un contratto in esclusiva con BMG per comporre brani che porteranno la sua firma. Con BPM Concerti / Trident Music, invece, progetterà i suoi prossimi appuntamenti live. Di tutto ciò ha parlato durante una intervista per All Music Italia.

Enula: “Mi sento una principessa della Disney”

Enula ha parlato innanzitutto di come ha vissuto la vita reale dopo essere uscita da Amici, dove i ragazzi sono stati chiusi in una casetta per lunghi mesi: ”E’ stato bello intenso ritornare alla realtà, emozionante. C’era una grande curiosità in me, però il riscontro è stato bellissimo. Ho avuto tantissimo affetto e amore da parte del pubblico, e sono cose che non mi aspettavo così intensamente. E’ stato bello trovare le persone fuori che mi dicevano di aver capito il mio mondo”. All’uscita dell’Ep, la cantante scrisse sui social queste parole: Ora una parte del mio mondo è anche vostra. Mi sento una protagonista della Disney quando i sogni diventano realtà, ad All Music Italia ha spiegato che, da sognatrice, quando vede realizzarsi i desideri tanto voluti sembra un cartone della Disney.

In merito all’esperienza ad Amici e a quello che alle persone è arrivato di lei, Enula si dice contenta ma anche che c’è ancora tanto altro da scoprire: ”Avverrà col tempo. Va bene così, io penso che con il tempo potrò regalare a quelli che mi seguono tutto il resto che manca, piano piano. Ho ancora tanti sogni nel cassetto, vorrei scrivere libri, canzoni, pensieri, vorrei fare podcast…”. E’ proprio grazie al suo primo progetto discografico che abbiamo potuto scoprire una nuova parte di lei che non avevamo ancora conosciuto all’interno del programma, ovvero il fatto che le piace cantare in lingua spagnola (nell’Ep è contenuta la traccia ”Llorona”).

Enula e le collaborazioni con Dardust e Franco126

Durante l’intervista che Enula ha fatto per All Music Italia, si è soffermata a spiegare anche la scelta di inserire della tracklist di Con(torta) le due cover ”Gabriel” e ”La musica non c’è”. Si tratta di due canzoni che hanno fatto parte del suo percorso ad Amici, con quella di Coez per esempio è riuscita ad ottenere il banco, e poi ne ha parlato come quelle che ha amato di più interpretare. Infine, le è stato chiesto delle collaborazioni con Franco126 e Dardust, con i quali ha scritto e prodotto il suo ultimo singolo Impronte: ”Ho appreso tanto. Comunque quando un artista collabora con altri del calibro di loro due è giusto essere un po’ una spugna e assorbire, apprendere e imparare”.

Sul produttore Dario Faini ha inoltre rivelato che ”in studio lavora come vorrei che lavorassero tutti, spero di rifarlo in futuro”. Parlando invece di Franco126 ha detto: ”Sono stata contentissima della richiesta di Franco126 di lavorare con me, per me è stato un onore. Siamo riusciti a collaborare dal vivo quando sono uscita da Amici, ci siamo visti e siamo riusciti a creare una bella sinergia insieme. Poi io sono molto puntigliosa con le mie canzoni quindi è difficile che riesca a trovare una bella energia con qualcuno, però con lui è stato molto semplice”.



