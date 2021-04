Enula Bareggi, Amici 2021/ I giudici sono pazzi di lei?

Enula Bareggi si salva ancora ad Amici 2021

Alessandra Celentano parlando di Rosa ha sottolineato che i giudici forse votano con l’ormone e sui social sono molti quelli convinti che sia lo stesso per Enula Bareggi. La cantante è arrivata al serale per il rotto della cuffia e da possibile eliminata della prima puntata, adesso sembra ben incollata al suo posto tanto che siamo ormai giunti al terzo finale e le anticipazioni rivelano che anche questa sera si salverà da ballottaggi e possibili eliminazioni a discapito di Deddy che finirà al duello con la fidanzata Rosa di Grazia. La bella rossa prenderà quindi posto sul palco anche questa sera ottenendo poco e niente e smentendo così il fatto che i giudici votino in base all’ormone visto che, in sfida con Alessandro Cavallo, sarà lei a perdere.

Enuala Bareggi eliminata la prossima settimana?

Nella seconda puntata di Amici 2021, Enula ha vinto la sfida di femminilità durante la terza prova battendo Ibla, che è poi andata a casa. Il guanto di sfida è stato lanciato proprio dalla coppia di prof Celentano e Zerbi che si esibiscono sulle note di Physical e a quel punto è proprio quest’ultimo che si complimenta con lei al grido di: “Sono a postissimo”. I giurati si esprimono confermando di trovare molto più sensuale Enula, a cui va il punto della vittoria. Questa sera la cantante non avrà molto modo di mettersi in mostra, almeno non in solitaria, e questo dispiacerà ai fan soprattutto coloro che sono pronti a scommettere che la sua prossima puntata sarà anche l’ultima.

