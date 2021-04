Enula Bareggi/ Da Amici 2021 a Verissimo: “Un anno di successi”

Enula Bareggi da Amici 2021 a Verissimo, cosa racconterà?

Enula Bareggi ha conquistato tutti al serale di Amici 2021 andando contro ogni aspettativa e tanto da essere oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo come ospite proprio come è successo a Tommaso Stanzani la scorsa settimana. La bella rossa è riuscita a cancellare un po’ la sua etichetta di “non pervenuta” del daily mostrandosi sensuale e intensa sul palco del serale e ottenendo così il giudizio positivo dei giudici fino a quando non è arrivato il momento di andare al ballottaggio e venire poi eliminata nella puntata della scorsa settimana. I fan però avranno modo di vedere la bella rossa dalle mani dipinte nel salotto di Verissimo e così potranno scoprire qualcosa in più sulla sua attuale vita privata e anche sulla sua carriera, quale sarà la direzione che prenderà nelle prossime settimane.

Enula Bareggi e la sua vita privata

In molti sono interessati a quella che è la vita privata di Enula Bareggi dopo Amici 2021. Nella scuola la bella rossa prima ha avuto un interesse per il collega Tancredi e poi ha ripiegato sul ballerino Alessandro, ancora nella scuola. Proprio con lui ci sono stati lunghi abbracci e baci nel momento della sua eliminazione e della sua uscita ma in molti erano convinti che la bella rossa fosse fidanzata con Leo Gassman prima di iniziare questa esperienza nella scuola, e allora dove sta la verità? Toccherà a Silvia Toffanin svelare l’arcano proprio forse nella puntata di oggi di Verissimo.

