Enula di Amici 2021: perché si chiama così?/ Significato di nome e colori sulle mani

Mai come quest’anno, gli allievi della scuola di Amici 2021 portano in scena non solo voci e caratteristiche molto differenti, ma anche stili. Ognuno ha palesato di avere una propria identità anche nel look e, sicuramente, tra le più consapevoli e particolari c’è Enula. La cantante, pupilla di Rudy Zerbi, è un’artista molto profonda che ama indossare tanti colori, e non parliamo solo di abiti. La cantante ama infatti anche dipingersi mani e volto con colori sgargianti, spesso d’azzurro o di rosso, e sono tanti i fan di Amici che si sono chiesti il motivo di questo gesto.

È stata proprio lei a svelare il motivo dell’uso del colore sul corpo, spiegando di divertirsi molto a giocare con i colori che esprimono perfettamente il suo modo d’essere che, a suo dire, non è definibile. Enula non ama le definizioni, nella musica come nella vita, ma è chiaro che il suo look richiama in parte la cultura hippie.

Enula è il vero nome della cantante di Amici 2021?

Enula, dunque, ama giocare con i colori, indossandoli direttamente sulla sua pelle come se fossero un abito. I telespettatori di Amici si sono tuttavia chiesti se il suo sia il suo vero nome o se si tratti di un nome d’arte. Chiariamo allora che Enula Bareggi è il vero nome dell’allieva di Amici 2021 ed è stato sua madre a sceglierlo. Enula è il nome di una pianta erbacea con dei fiori gialli, appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Un fiore che la madre di Enula era solita cogliere da giovane e che amava in modo particolare. L’amore per questa pianta ha dunque portato alla decisione di chiamare sua figlia con lo stesso nome.

