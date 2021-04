Enula e Alessandro Di Cavallo sono fidanzati?/ Dopo Amici, lei svela la verità

Amici 2021 si sta confermando un’edizione fortunata per l’amore. Nella casetta dove i concorrenti vivono sin dal primo giorno, sono nate prime diverse simpatie e poi degli amori. Le coppie che stanno facendo sognare i fans del programma di Maria De Filippi sono quelle di Rosa Di Grazia e Deddy da una parte e di Sangiovanni e Giulia Stabile dall’altra. Tuttavia, anche tra Enula e Alessandro Di Cavallo era nata una simpatia. I due, tuttavia, non si sono mai sbilanciati e, pur essendosi scambiati un bacio, non hanno mai parlato della natura del loro legame. La cantante, però, dopo essere stata eliminata dal serale perdendo il ballottaggio finale con Tancredi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di Alessandro svelando cosa la lega, attualmente, al ballerino.

Enula: “Io e Alessandro Di Cavallo siamo amici”

Tra Enula e Alessandro Di Cavallo non è nato l’amore. La cantante e il ballerino, nella scuola di Amici 2021, si sono legati molto supportandosi a vicenda, ma tra loro c’è solo una splendida amicizia come ha raccontato Enula a Tv Sorrisi e Canzoni. «Tra me e Alessandro c’è solo una bella amicizia. Io credo che tutti noi siamo speciali, che ognuno di noi ha una luce incredibile», ha spiegato la cantante che, dopo l’esperienza vissuta nel talent show di Maria De Filippi, è pronta ad affrontare il suo percorso artistico. Sul probabile vincitore di Amici 2021, Enula punta su tre nomi ovvero Giulia Stabile, Sangiovanni e Deddy. Sarà uno dei tre il vincitore assoluto della ventesima edizione di Amici?

