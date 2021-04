Enula e Alessandro fidanzati?/ Lei a rischio eliminazione ad Amici 2021 e lui…

Enula e Alessandro stanno insieme oppure no? I fan di Amici 2021 continuano a tenerli d’occhio proprio mentre i due si rincorrono, spesso sono vicini ma altre volte vanno uno contro l’altro rimanendo agli antipodi, ma qual è la verità? Al momento tutto tace e in settimana non abbiamo assistito a loro momenti intimi, ma la verità potrebbe essere svelata questa sera quando Enula finirà a rischio eliminazione e, quindi, al ballottaggio. Il rischio di uscire c’è e a quel punto Alessandro potrebbe essere indifferente, confermando così l’assenza di un rapporto tra loro, oppure finire in lacrime dovendo dirle addio proprio come è successo a Deddy e Rosa di Grazia la scorsa settimana. Ma come andrà a finire per loro?

L’unica cosa che possiamo fare per il momento è attendere perché le anticipazioni di Amici 2021 non hanno ancora rivelato niente rispetto a quello che li attende questa sera. Solo una volta tornati in casetta Alessandro ed Enula potrebbero finalmente dirsi qualcosa di più per la gioia del pubblico a casa che apprezza queste cose e che commosso finirebbe sui social poi a commentare l’ennesima coppia scoppiata di questa edizione di Amici un po’ più versione GF o, peggio, Uomini e donne. Le coppie hanno avuto modo di vivere in casetta e quindi tutto è finito in tv, o quasi, la formula sarà la stessa anche il prossimo anno per via del successo ottenuto?

