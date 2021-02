Enula e Alessandro, nuova coppia ad Amici 2021?/ “Devi essere felice, il talento…”

L’edizione 20 di Amici di Maria De Filippi sta facendo nascere molte coppie. Dopo quella di Aka7Seven e Martina che vive di alti e passi con rotture e riconciliazioni, è nata anche la coppia formata dalla ballerina Rosa Di Grazia e il cantante Deddy. Nella scuola, però, stanno nascendo tante simpatie e nuovi amori. Ad essere colpiti da cupido, nelle scorse settimane, sono stati anche Giulia Stabile e Sangiovanni. Nei prossimi giorni, tuttavia, la freccia dell’amore potrebbe anche colpire la cantante Enula e il ballerino Alessandro. Nel daytime di Amici 2021 trasmesso oggi, giovedì 11 febbraio, su Italia 1, sono state mostrate le immagini dell’amicizia speciale di tra Enula e Alessandro. Negli ultimi giorni, la cantante e il ballerino si sono avvicinati molto e il feeling che sta crescendo spinge il pubblico a credere nella nascita di un’eventuale coppia.

ENULA E ALESSANDRO, SOLO UN’AMICIZIA?

Tra abbracci, sorrisi e racconti, Enula e Alessandro trascorrono tanto tempo insieme. La cantante di Amici 2021, pur essendo molto apprezzata dal pubblico e dal suo insegnante Rudy Zerbi, non sta attraversando un momento sereno non sentendosi sempre all’altezza della situazione. Alessandro, poi, così, la esorta ad essere felice e ad essere orgogliosa del suo talento. “Se ci metti il cuore le cose arrivano. si creano le cose più belle che tu abbia mai visto. Quando ci metti il cuore nelle cose non puoi sbagliare. Non esiste un limite a quello che si può fare. Hai un’arte stupenda tra le mani, non hai idea di quello che puoi fare”, dice Alessandro. “Penso che tutto quello che mi capita della vita non sia merito mio”, risponde Enula. “Il talento è tuo e non puoi perderti in queste paure. Prima di tutto ci deve essere la tua felicità”, conclude Alessandro ricevendo un abbraccio da Enula che lo ringrazia.



