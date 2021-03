Enula e Alessandro si sono lasciati?/ In mezzo Giulia ma solo in teoria (Amici 2021)

Enula e Alessandro stanno insieme oppure no? Continuano ad addensarsi gossip sulla coppia di Amici 2021 ma è vero anche il fatto che il tiraemolla continua ed ultimamente non ci sono state molte occasioni di vederli insieme. Anche durante il serale, in confronto agli altri protagonisti, i due sembrano sempre freddi e ben concentrati sul loro obiettivo anzichè lanciarsi in dediche e baci. Già nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che la loro storia fosse finita e che adesso avessero testa e cuore solo per il serale, ma è davvero così che vanno le cose? In passato si è parlato di un avvicinamento tra Alessandro e Giulia, i due sono molti complici quando ballano ma la Stabile ha occhi e cuore solo per il suo Sangiovanni (che un tempo, a sua volta, sembrava interessato ad Enula).

Enula e Alessandro si sono lasciati ad Amici 2021?

Cosa ne sarà quindi di questa possibile coppia di Amici 2021? La loro amicizia speciale nata un po’ in sordina durante queste ultime settimane, una notte ha infuocato i fan per via di un bacio nell’oscurità e nel silenzio della casetta. I fan hanno iniziato subito a sognare sulla coppia formata dal cantante e il ballerino ma proprio la bella rossa poi è tornata sui suoi passi un attimo dopo facendo infuriare il ballerino che è subito rimasto colpito da questo comportamento e ha deciso di affrontare di petto tutta la situazione: “Stava per crearsi qualcosa di importante però se tu preferisci che questa cosa termini, che tu ti prenda il tuo spazio, ti prego almeno dimmelo adesso”.

