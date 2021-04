Enula e Alessandro stanno ancora insieme?/ L’indizio della De Filippi ad Amici 2021

Enula e Alessandro stanno ancora insieme o si sono lasciati? I fan di Amici 2021 che hanno seguito anche le vicende personali dei ragazzi se lo chiedono ormai dall’inizio del serale. A differenza di Sangiovanni e Giulia, di Rosa e Deddy e di Aka7even e Martina, che palesano in casetta i sentimenti che hanno l’una per l’altro, Enula e Alessandro non sono quasi mai vicini in casetta, né si scambiano effusioni o baci che possano far intendere che stanno ancora insieme. Nel corso della nuova puntata del serale, però, è Maria De Filippi che lancia un piccolo indizio sulla coppia. Enula è al ballottaggio con Tommaso e rischia di essere eliminata. La conduttrice, notando il malumore di alcuni dei compagni dei due ragazzi, cita proprio Alessandro e fa notare il suo malumore.

L’indizio di Maria De Filippi su Alessandro e Enula ad Amici 2021

“Adesso Martina è in pensa per Tommaso, Alessandro invece è molto preoccupato per Enula…” sono state le parole di Maria De Filippi, volte a sottolineare il rapporto speciale creatosi in casetta tra le due coppie (Martina e Tommaso sono migliori amici!). Potrebbe essere dunque questo l’indizio che conferma che i due stanno effettivamente ancora insieme e che hanno insomma soltanto scelto di vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

