Enula eliminata ad Amici 2021?/ Scontro finale con Tancredi e…

Enula eliminata ad Amici 2021?

Enula eliminata ad Amici 2021? Siamo ormai agli sgoccioli di questo serale e sembra proprio che per la bella rossa potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina e pensare a quello che succederà nei prossimi giorni e nelle settimane in cui, lasciata la scuola, dovrà dedicarsi proprio alla sua carriera futura, ma come finirà il suo percorso? Enula è arrivata nella scuola in corsa e molto spesso si è parlato di lei come possibile eliminata ancora prima di arrivare al serale e poi possibile vittima delle prime puntate. Così non è stato. Con la sua sensualità e la sua femminilità, Enula ha conquistato i giudici del programma che l’hanno premiata molto spesso permettendole di arrivare a questo quarto serale. Ma come finirà adesso?

Enula allo scontro con Akaseven ad Amici 201

Le anticipazioni rivelano che Enula finirà al ballottaggio e che, in un secondo tempo, andrà allo scontro finale contro Aka7even nell’unica eliminazione di Amici 2021 prevista per questa sera, come finirà poi lo scopriremo solo con il loro ritorno in casetta. Enula si salverà o sarà eliminata questa sera? Secondo quanto rivelano le anticipazioni del quarto serale di Amici 2021 sembra proprio che la cantante si esibirà solo una volta e che lo farà proprio contro il presunto fidanzato, Alessandro, portando a casa una sconfitta e finendo al ballottaggio già nella prima manche. Sarà quindi tutta una puntata in salita per lei, speriamo solo che finisca in discesa a discapito di Ak7even anche se le probabilità di spuntarla contro Luca sono davvero poche.

