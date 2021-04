Enula “Il mio non è un nome d’arte”/ “Amici 2021? Ho imparato tanto, spero vinca…”

Enula, ex allieva della scuola di Amici (squadra Zerbi-Celentano) è intervenuta nelle scorse ore ai microfoni di Webboh.it per una videointervista pubblicata su Instagram, al cui interno l’artista ha commentato la sua eliminazione: “Essere eliminati fa parte del gioco, quindi prima o poi ce lo si aspetta. Avrei preferito andare un po’ più avanti, certo. Avevo paura di uscire, ma quando sono tornata nel mondo reale sono stata felice. La polemica sulla mia eliminazione? Mi ha fatto piacere, perché ho notato un bel riscontro da parte del pubblico, mi sono sentita molto apprezzata. Per strada le persone hanno bellissime parole per me, di questo sono molto grata”.

Nella scuola di Maria De Filippi “ho appreso tantissimo a livello umano, ma anche artistico. Dai miei compagni ho cercato di imparare il più possibile, prendendo le cose positive e osservando i loro errori. A livello artistico ho immagazzinato tantissime nozioni in un lasso di tempo breve, qualcosa che fuori dalla scuola non sarei mai riuscita a fare, perché non si ha mai troppo tempo”.

Enula, peraltro, “è il nome che mia madre mi ha dato quando sono nata. Sicuramente è un nome poco comune, ma quando era ragazza lei amava raccogliere fiori e mi ha attribuito il nome di un fiore giallo selvatico, che cresce nei canali”. Per quanto riguarda il suo look, Enula ha confessato a Webboh.it di essersi ispirata “agli indiani d’America, perché mi piace molto la loro ideologia di vita pulita. Inconsciamente penso di essermi riferita a loro e poi penso sia tutto frutto di quello che una persona vive nel corso della sua esistenza. Io credo che con il passare del tempo tutti cerchino il proprio stile, la propria forma di espressione, che va a evolversi. I colori che porto addosso sono frutto del mio stato interiore”. Infine, dopo avere ricordato che a breve uscirà l’EP contenente i suoi singoli nuovi, animati da sensazioni molto fresche e vicine, Enula ha svelato la persona per cui fa il tifo ad Amici: “Viva l’arte, spero che vinca Sam (Samuele, ndr)“.

