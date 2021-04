Enula lascia Alessandro e torna da Leo Gassman?/ I fan di Amici 2021 in subbuglio!

Enula è la grande eliminata di sabato sera ad Amici 2021 ma ancora una volta i fan sono più pronti a cavalcare il gossip che la riguarda rispetto a quella che potrebbe essere la sua prossima mossa artistica. La bella rossa presto sarà lanciatissima nella sua carriera ma prima avrà tempo di tornare alla sua vita ma per fare cosa e con chi? In molti hanno notato il feeling con Alessandro Cavallo nella scuola, i loro baci notturni e gli sguardi che si sono scambiati proprio ad un passo dall’addio (almeno per questo percorso nella scuola) ma subito dopo sembra che Enula abbia avuto modo di far notare alcuni indizi, proprio ai più attenti, che riguardano la sua vita precedente con Leo Gassman. Si è parlato molto della loro liason e della loro amicizia speciale tant’è che la cantante, ancora prima di Amici 2021, è stata immortalata con il figlio di Alessandro Gassman.

Enula lascia Alessandro Cavallo e torna da Leo Gassman?

Enula e Alessandro Cavallo si sono abbracciati a lungo prima dell’addio. Il ballerino l’ha invitata a non cambiare per nessuno e a non avere paura di niente. Lei ha promesso di pensarci e lo ha invitato ad andare avanti anche per lei ma, intanto, alcuni hanno notato che nelle sue prime storie post Amici 2021, Enula ha mostrato la sua stanza con dietro quella che sembra la foto di lei e Gassman, e subito dopo qualcuno giura di aver visto addirittura il cane del cantante figlio d’arte. Questo significa che la cantante ha già avuto modo di rivedere Leo e parlare con lui di Alessandro e non solo?

