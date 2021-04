Enula o Tancredi, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Gli indizi svelano che…

Enula, Aka7even, Tancredi al ballottaggio del quarto del serale di Amici 2021, chi sarà eliminato?

Siamo arrivati alla quarta puntata del serale di Amici 2021 e già arrivano le prime novità. Se nei primi tre appuntamenti c’è stata una doppia eliminazione – la prima diretta, la seconda con un ballottaggio tra due allievi – nella quarta puntata le eliminazioni si riducono ad una. Ogni manche giocata tra due squadre avrà un eliminato provvisorio, per un totale di tre manche e, dunque, tre possibili eliminati.

È tra questi tre che si giocherà l’ultima battaglia nel serale di Amici 2021: uno verrà immediatamente salvato, gli altri due continueranno ad esibirsi fino all’arrivo del responso dei giudici. Nel corso del quarto serale in ballottaggio è finito un ragazzo per ogni squadra: Aka7even alla fine della prima manche, Enula alla fine della seconda e, infine, Tancredi per la terza. La giuria, come svelato dal Vicolo delle News, ha poi deciso di salvare Aka7even.

Enula o Tancredi? Salvo Aka7even secondo gli indizi sul possibile eliminato di Amici 2021

Questo vuol dire che l’eliminato del quarto serale di Amici 2021 è un tra Enula e Tancredi. Due allievi da sempre considerati tra i più forti e talentuosi di questa edizione del talent, dunque chiunque dei due lascerà la scuola sarà un vero colpo per tutti. Ma chi rischia davvero di abbandonare lo show? Se dovessimo basarci su quella che è stata finora la preferenza dei tre giudici nelle varie prove, potremmo dire che c’è una leggera pendenza verso Tancredi.

Tuttavia, a stupire, è quanto poco sia stata schierata Enula in queste quattro settimane, vista la grandissima stima che Rudy Zerbi ha sempre manifestato nei confronti della ragazza, alla quale ha spesso fato 10 (cosa raramente accaduta per Sangiovanni da lui schierato spessissimo). Che questo possa essere un indizio per comprendere chi è l’eliminato di questa sera?

