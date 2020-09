Enzo Amendola/ “5G-Cina? Le chiavi di casa mia io le do solo ai miei familiari”

Dal Recovery Fund al 5G, il ministro Enzo Amendola a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Il titolare degli Affari europei sta allestendo il piano italiano per investire i 209 miliardi di euro di Next Generation EU ed ha promesso investimenti in tecnologie che rafforzano di molto il contrasto all’evasione e «il gettito che ne verrà andrà a riduzione delle tasse». Per quanto riguarda il capitolo imprese, il Governo è al lavoro per «un’estensione di Industria 4.0 con quella che chiamiamo Transizione X.0: un allungamento di più di tre anni di forti incentivi fiscali per imprese che investono in tecnologie di frontiera». Una battuta anche sul Mes, dossier scottante per la maggioranza: «Next Generation EU prevede progetti legati per esempio al digitale in sanità e alla telemedicina. Ma non voglio eludere il tema: sul Mes dev’esserci una scelta alla luce del sole del governo e del Parlamento. Ora è possibile farla, in un senso o nell’altro».

ENZO AMENDOLA: “5G? QUESTIONE DI SICUREZZA NAZIONALE”

Il fondo salva-Stati non è l’unico dossier delicato per le forze di Governo. Anche il 5G entra di diritto nell’elenco di temi scottanti e lo stesso Enzo Amendola ai microfoni del Corriere della Sera ha acceso i riflettori sul tema della sicurezza. Il ministro ha spiegato che i dati degli italiani sono la proprietà intellettuale del Paese ed ha invocato rigidità da parte di Italia e Europa. Nessuno stop ai rapporti commerciali e di scambi con la Cina, ma non è possibile fare compromessi sulla sicurezza: «Se si parla di autorizzazioni sul 5G a imprese cinesi, o di qualunque altro Paese, si pone una questione di sicurezza nazionale. E di sovranità, come dice il presidente francese Emmanuel Macron. Questi sono temi che un Paese come il nostro tratta con gli alleati europei e atlantici, non con altri». Il pensiero di Amendola è chiaro: «Ormai ne stiamo discutendo a livello europeo. Non è questione di essere anti-cinesi, è un fatto normale. Le chiavi di casa mia io le do ai miei familiari, non ad altri».



