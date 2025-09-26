Enzo Avitabile ospite a La Volta Buona: chi è, carriera e vita privata

Oggi, venerdì 26 settembre, Caterina Balivo chiuderà la settimana de La Volta Buona con diversi ospiti, tra cui il cantautore Enzo Avitabile. Ma, andiamo a conoscerlo meglio. Nato a Napoli (dove vive ancora oggi) nel 1955, Enzo ha cominciato prestissimo ad appassionarsi alla musica, suonando prima il sassofono, poi il flauto, fino a diplomarsi al Conservatorio San Pietro a Majella. Negli anni ’70 ha fatto le prime esperienze con piccole band e con i Città Frontale, ma è stata la collaborazione con artisti come Pino Daniele ed Edoardo Bennato a farlo emergere davvero sulla scena musicale italiana e, da lì, la carriera da solista è decollata.

Nel 1982 ha pubblicato l’album d’esordio Avitabile e negli anni seguenti ha continuato a sperimentare, mescolando funk, soul, jazz, musica napoletana e percussioni popolari come quelle dei “bottari”. Negli anni, ha collaborato con artisti del calibro di Tina Turner e James Brown e nel 2012 il regista premio Oscar Jonathan Demme gli ha dedicato un documentario, Enzo Avitabile Music Life. Non solo, ha anche vinto David di Donatello e Nastri d’Argento per le colonne sonore di film come Indivisibili e ha partecipato a Sanremo insieme a Peppe Servillo con il brano Il coraggio di ogni giorno.

Enzo Avitabile: la sua vita privata

La vita privata di Enzo Avitabile, però, non è stata sempre semplice. Negli anni ’80 ha sposato Maria, la donna che lui stesso ha definito la sua “guida”, e insieme hanno avuto due figlie, Angela e Connie. Nel 2002, però, la moglie è venuta a mancare all’improvviso, lasciandolo solo con due ragazze ancora adolescenti. Inoltre, nonostante il successo, ha vissuto momenti di difficoltà economica. In passato ha rivelato che Red Canzian, ex Pooh, lo aiutò prestandogli soldi quando non aveva nemmeno i mezzi per comprare il latte alle figlie.